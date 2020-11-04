Комендантська година і напів локдаун: Італія посилила карантин

Уряд Італії схвалив рішення про посилення карантину на всій території країни, зокрема, запровадження комендантської години.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere della Sera.

Нові обмеження запроваджуються на період з 5 листопада до 3 грудня.

Низка жорстких правил поширяться на всю територію країни, але при цьому збережеться поділ за "зонами ризику", який діяв і досі. У регіонах найбільшого ризику обмеження будуть близькими до тих, що діяли під час "першої хвилі" епідемії.

На всій території Італії з 10 години буде діяти комендантська година. Після цього часу усі, хто виходить надвір, повинні мати підтвердження важливої причини - такими вважаються поїздка на чи з роботи, невідкладні обставини чи питання здоров’я.

Музеям, виставковим залам, гральним залам та лотереям доведеться закритися.

Торгові центри повинні будуть закриватися у вихідні та передсвяткові дні. У вихідні буде дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, торговцям сигаретами та пресою.

Встановлюється обмеження заповненості громадського транспорту на 50% - як міського, так і регіонального.

Старша та вища школа, окрім рідкісних винятків, переходить на дистанційне навчання. Середня та початкова школа продовжить навчання у класах, але в масках. Дитсадки також не закриватимуть.

Бари та ресторани повинні будуть закриватися о 18 годині.

На додачу людям наполегливо рекомендується уникати всіх поїздок, які не є абсолютно необхідними.

У "помаранчевій зоні" також обмежується в’їзд-виїзд з регіону - окрім випадків, коли для цього є нагальна необхідність, так само обмежується виїзд зі своїх муніципалітетів. На додачу, тут ресторани зможуть працювати тільки на доставку або продавати страви на винос.

У "червоній зоні", на додачу до цього, закривають непродуктові магазини (крім аптек і кіосків преси), призупиняються усі спортивні події. На відміну від весни, у регіонах найбільшого ризику не закриватимуть перукарні, дитсадки та початкові школи.

Людям дозволено виходити на прогулянки недалеко від дому, але в масці. Виходити для занять спортом можна лише поодинці.

Внесення регіону до тієї чи іншої зони переглядатимуть кожні два тижні за низкою критеріїв. Рішення про це буде приймати міністерство охорони здоров’я за погодженням з владою регіону.

30 жовтня в Італії зареєстрували новий рекорд заражень за увесь час епідемії - більше 31 тисячі за добу.

У той же час, у Флоренції, Неаполі та інших містах пройшли акції протесту проти "коронавірусних" обмежень, деякі переросли в заворушення.