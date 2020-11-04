Кабмін погодився, щоб Зеленський звільнив трьох голів ОДА після виборів 

Кабінет міністрів погодив звільнення голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій - Віталія Федоріва, Максима Куцого та Романа Грищенка.

Джерело: засідання уряду онлайн

Деталі: Члени Кабміну ухвалили погодити проєкти указів президента про звільнення:

- Федоріва Віталія Васильовича з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації (за угодою сторін).

- Куцого Максима Васильовича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації (за угодою сторін).

- Грищенка Романа Сергійовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації (за угодою сторін).

Також уряд дав згоду на звільнення декількох голів райдержадміністрацій.

Крім того, міністр Кабміну Олег Немчінов озвучив пропозиції призначити розпорядженням Кабінету міністрів Куцька Володимира Володимировича заступником голови Державної служби експортного контролю; Магалецьку Владиславу Валеріївну - головою Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів; Шишман Ганну Федорівну - головою Державного агентства рибного господарства України.

Кабмін ці призначення підтримав.

До того ж уряду підтримав відкриття дисциплінарного провадження щодо голови Державної інспекції містобудування України Васильченка Юрія Миколайовича, якого КМУ відсторонив 22 жовтня.