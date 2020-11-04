Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди

Середа, 4 листопада 2020, 15:27

США, після трьох років затримки, стали першою у світі країною, яка офіційно вийшла з Паризької кліматичної угоди. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

Президент США Дональд Трамп анонсував цей крок ще у червні 2017 року, назвавши цей договір "поганим" для американців. Затримка з виходом пов’язана зі складною процедурою, прописаною в угоді саме через побоювання, що Штати можуть захотіти вийти з угоди. 

Жодна з країн-учасниць не може подавати повідомлення про вихід раніше ніж через три роки з дати ратифікації - це 4 листопада 2016 року, а вихід може відбутися через 12 місяців після подання. Саме тому офіційний вихід США з угоди відбувся 4 листопада 2020 року.

Штати ще можуть повернутися до угоди, якщо так вирішить наступний президент. 

Паризька кліматична угода була укладена у 2015 році для спільної боротьби з ризиками зміни клімату. Її мета - втримати зростання середньої світової температури на рівні на рівні менше 2 °C від доіндустріального рівня, а в найкращому варіанті - менше 1,5 °C від доіндустріального рівня.

США відповідальні приблизно за приблизно 15% викидів парникових газів у світі. 

 

Теми: СШАекологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Шмигаль: Ми не плануємо локдаун всієї країни, але...

Марків дав перше інтерв’ю і розповів про плани в Україні

Зеленський звільнив Трофімова і дав йому нову посаду

В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" – МОЗ

Данілов - Тупицькому: Припиніть шантажувати країну, Ростов не гумовий

Суцільні рекорди COVID: Україна перетнула позначку в 9 тисяч хворих за добу

Усі новини...
США
Байден перехопив лідерство у Трампа в одному із ключових штатів
Підрахунок голосів у США: Трамп перемагає в 23 штатах, Байден – у 18
Одночасно з виборами президента два штати США легалізували марихуану
Останні новини
15:58
фотоУзгодили чотири нові точки розведення на Донбасі – штаб ООС
15:57
ЄС затвердив санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ
15:48
Мовний омбудсмен розповів, хто муситиме здавати іспит з мови наступного року
15:37
відеоКомітет під керівництвом Шуфрича кличе представника Кіпіані і Медведчука на засідання
15:27
США офіційно вийшли з Паризької кліматичної угоди
15:26
Кабмін призначив Абромавичуса членом наглядової ради Ощадбанку
15:16
ОС: Кількість обстрілів на Донбасі зменшилась у п'ять разів, загиблих - у 14
15:10
Райкомісії Одеси підбили підсумки виборів мера міста – ЗМІ
15:09
Рада відправила на доопрацювання законопроєкт про відтермінування касових апаратів
15:08
фото"Справа Василя Стуса": Мінкультури передає книги до бібліотек
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!