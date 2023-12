ЄС затвердив санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ

Комітет постійних представників ЄС затвердив рішення ввести персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і ще 14 білорусів.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter, передає "Європейська правда".

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" заморозці активів та забороні видачі віз для Лукашенка та ще 14 білорусів", - повідомив журналіст.

За його інформацією, рішення буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю. Тоді воно й набуде чинності.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі, але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка.

EU ambassadors just gave green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko + 14 other Belarusians. Will be published in the EU official journal on Fri. #Belarus