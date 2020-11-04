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ЄС затвердив санкції проти Лукашенка і ще 14 білорусів – ЗМІ

Середа, 4 листопада 2020, 15:57

Комітет постійних представників ЄС затвердив рішення ввести персональні санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка і ще 14 білорусів.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter, передає "Європейська правда".

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" заморозці активів та забороні видачі віз для Лукашенка та ще 14 білорусів", - повідомив журналіст. 

За його інформацією, рішення буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС у п’ятницю. Тоді воно й набуде чинності. 

Нагадаємо, 2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі, але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка. 

Причиною стало придушення масових акцій протесту та фальсифікації виборів презщидента, що відбулися 9 серпня. 

ЄС спершу вирішив не карати персонально Лукашенка, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.

Проте вже 12 жовтня ЄС погодився запровадити санкції проти Лукашенка.

Теми: санкціїЛукашенкоБілорусьЄС


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