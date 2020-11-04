Штепа програла вибори мера Слов'янська, але стане депутатом

У Слов'янську Донецької області призначено другий тур виборів мера. У ньому візьмуть участь нинішній міський голова Вадим Лях, який іде від партіє "Опозиційний блок", і кандидат від ОПЗЖ, глава правління Слав'янського машинобудівного заводу Павло Придворов.

Джерело: сайт Центрально виборчої комісії, місцеві інформаційні портали 6262.com.ua і "Карачун"

Деталі: За даними ЦВК, повторне голосування у місті призначене на 22 листопада. Однак інформації, які саме два кандидити вийшли до фіналу, комісія не дає.

Але місцеві ЗМІ пишуть, що за підрахунками територіальної комісії, Придворов набрав 8 544 голосів виборців, Лях – 8 300. Колишня очільниця міста Неля Штепа не пройшла у другий тур.

Проте, як зазначають в 6262.com.ua, політична сила Штепи "Партія миру і розвитку" з 12,8% голосів проходить до Слав'янської міської ради. І, за даними місцевого видання "Карачун", Штепа як перший номер партії заходить у міськраду разом з нею.

Всього до ради проходять 6 партій:

"Опозиційна платформа - за життя" - 38,6%; "Опозиційний блок" - 16,35%; "Слуга Народу" - 16,12%; "Партія миру і розвитку" - 12,78%; "Наш Край" - 9,36%; "Європейська Солідарність" - 6,05%.

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