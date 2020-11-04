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Влада Польщі оголосила нові обмеження після антирекорду заражень і смертей

Середа, 4 листопада 2020, 15:12
Влада Польщі оголосила нові обмеження після антирекорду заражень і смертей

Влада Польщі заявила про запровадження нових обмежень в країні після того, як у середу було підтверджено майже 25 тисяч нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Нові обмеження почнуть діяти з суботи 7 листопада і триватимуть до 29 листопада. 

Кінотеатри, театри, галереї та установи культури будуть закриті. Готелі будуть приймати тільки гостей, які перебувають у відрядженні.

У торгових центрах будуть закриті більшість магазинів, працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки і пункти обслуговування.

У магазинах площею менше ніж 100 квадратних метрів допускатиметься 1 покупець на 10 квадратних метрів, в більших магазинах - 1 покупець на 15 квадратних метрів.

Учні 1-3 класів переходять на онлайн-навчання, водночас для старшокласників дистанційне навчання продовжується до кінця листопада.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький попередив, що "листопад буде найважчим місяцем" і закликав громадян залишатися вдома. Він також звернувся до учасників демонстрацій проти обмеження абортів: "Будь ласка, протестуйте, але в мережі".

У вівторок міністерство охорони здоров’я Польщі повідомило про 24 692 нових випадки коронавірусу за останню добу – найбільше від початку пандемії.

Міністерство також повідомило про загибель в останню добу 373 осіб, у яких була виявлена інфекція SARS-CoV-2 - найбільша кількість жертв з початку епідемії.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщакарантинCovid-2019коронавірус
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