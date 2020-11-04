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Байден випередив Трампа ще в одному ключовому штаті

Середа, 4 листопада 2020, 16:25

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден обійшов чинного президента Дональда Трампа у штаті Мічиган за результатами обробки 94% відсотків бюлетенів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на дані Politico.

У Байдена наразі 49,3% голосів (2 502 185), у Дональда Трампа - 49,1% (2 492 118) голосів виборців. Раніше Трамп трохи випереджав Байдена.

Про лідерство Байдена повідомляє і видання The New York Times. За підсумком обробки 89% голосів у Байдена 49,2% голосів, у Трампа - 49,1%.

Мічиган - один із ключових штатів,  де перемогу одного із кандидатів важко спрогнозувати до остаточного підрахунку голосів. 

Перемога у Мічигані дає 16 голосів виборників. Загалом для перемоги на виборах президента необхідно мінімум 270 голосів.

Раніше повідомлялось, що Байден перехопив лідерство у Трампа у ще одному ключовому штаті - Вісконсині

Очікується, що остаточні результати виборів будуть відомі протягом кількох днів. Приміром, Пенсільванія планує порахувати голоси до п’ятниці.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Також "Європейська правда" веде LIVE про вибори президента США: Байден проти Трампа

Теми: СШАвибориТрампБайден


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