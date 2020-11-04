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На хабарі попався голова Чернігівської РДА

Середа, 4 листопада 2020, 17:16
На хабарі попався голова Чернігівської РДА

Служба безпеки України затримала на хабарі голову Чернігівської районної державної адміністрації Сергія Журмана.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, який також є депутатом Чернігівської обласної ради, вимагав 10 тисяч доларів у місцевого мешканця. У таку суму він оцінив видачу розпорядження на розроблення детального плану території та погодження зміни цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області.

Правоохоронці затримали Журмана під час отримання всієї суми хабара. Наразі відбуваються обшуки за місцем його роботи та вдома. Встановлюються інші можливі факти корупції затриманого.

 

Операція із викриття зловмисника проводилась спільно з поліцією під керівництвом Офісу генпрокурора.

 

Українська правда

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Теми: хабарЧернігів
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