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Байден виграє у Пенсільванії та може здобути перемогу на виборах - прогноз

Середа, 4 листопада 2020, 18:07

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден має високі шанси перемогти у Пенсільванії, ключовому штаті, де підрахунок голосів виборців ще триває. 

Цієї перемоги достатньо, щоби він закріпив за собою більшість виборців та здобув посаду президента США, свідчить прогноз "Європейської правди".

За наявним наразі підрахунком голосів, у Пенсильванії лідирує Трамп зі значним відривом - понад 9% голосів. Однак кількість бюлетенів, які лишаються не порахованими, ще більша. Йдеться про приблизно 21% голосів, оцінює видання The New York Times.

При цьому ключове значення має те, що переважна більшість непорахованих бюлетенів - це голосування "без присутності на виборчій дільниці", тобто  бюлетенями, отриманими поштою. Як вж пояснювала "Європейська правда", таке голосування здатне змінити результати виборів у штаті.

Трамп лідирує в Пенсільванії станом на 5 годину ранку середи з перевагою у майже 700 тисяч голосів. Шанси Байдена залежать від того, чи зможе він виграти більшу частину з понад 1,4 мільйона бюлетенів, які слід підрахувати.

Розрахунки The New York Times підтверджують, що поштових голосів достатньо для перемоги Байдена у Пенсильванії. Якщо прогноз NYT справдиться, Байден може набрати 50.3% голосів виборців, Трамп - 48.5%.

За вже наявними даними поштового голосування, Джо Байдена підтримали 78% відсотків виборців, що голосували поштою, 21% - віддали свої голоси  Трампа. І хоча немає твердих гарантій, що виборці, які голосували поштою, підтримають Байдена з такою значною перевагою - є підстави цього очікувати. Журналісти NYT з'ясували, що райони, де люди переважно голосували поштою, ще більш схильні підтримують демократів, ніж штат Пенсільванія в цілому.  Через це відрив Байдена може бути ще більшим.

Пенсільванія є густонаселеним штатом і дає 20 голосів до Колегії виборників - органу, чиї члени обиратимуть нового президента США, голосуючи так, як доручили їм громадяни штату.

Це в свою чергу практично гарантує перемогу Байдена після того, як йому вдалося отримати лідерство під час підрахунку голосів у ще двох ключових штатах  Вісконсині та у Мічигані.

При цьому лишається ще кілька штатів, де перемога колишнього віцепрезидента завдяки поштовому голосуванню є можливою - це Північна Кароліна та Джорджия.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Також "Європейська правда" веде LIVE про вибори президента США: Байден проти Трампа

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Теми: БайденвибориСША
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