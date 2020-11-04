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Байден отримав рекордну кількість голосів виборців в історії США

Середа, 4 листопада 2020, 19:12

Демократ Джо Байден став кандидатом у президенти, який отримав найбільшу кількість голосів на виборах в США за всю історію. 

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

При цьому, підкреслює видання, багато бюлетенів ще не підраховані. 

Байдена підтримали 69 759 833 громадяни. Це число перевершує попередній рекорд Барака Обами в 2008 році, коли він отримав підтримку 69 498 516 виборців.

Загальна сума голосів, відданих за Байдена,вже більш ніж на 3,9 млн перевищує кількість голосів, які отримала Гілларі Клінтон в 2016 році, коли вона виграла всенародне голосування, але програла президентство Дональду Трампу.

У Трампа зараз - 67 160 663 голоси, також більше, ніж він отримав в 2016 році, і більше, ніж Обама в 2012 році. З цими голосами Трамп на третьому місці у списку за всю історію США. 

Такі показники є результатом рекордної явки. Нагадаємо, понад 100 мільйонів американців проголосували на виборах достроково.

Незважаючи на успіх Байдена, результат виборів ще не визначений, оскільки триває підрахунок голосів у кількох ключових штатах. Обидві кампанії кандидатів заявляють, що вірять у перемогу. 

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Також "Європейська правда" веде LIVE про вибори президента США: Байден проти Трампа

Теми: БайденвибориСША


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