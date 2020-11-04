Байден отримав рекордну кількість голосів виборців в історії США
Демократ Джо Байден став кандидатом у президенти, який отримав найбільшу кількість голосів на виборах в США за всю історію.
Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".
При цьому, підкреслює видання, багато бюлетенів ще не підраховані.
Загальна сума голосів, відданих за Байдена,вже більш ніж на 3,9 млн перевищує кількість голосів, які отримала Гілларі Клінтон в 2016 році, коли вона виграла всенародне голосування, але програла президентство Дональду Трампу.
У Трампа зараз - 67 160 663 голоси, також більше, ніж він отримав в 2016 році, і більше, ніж Обама в 2012 році. З цими голосами Трамп на третьому місці у списку за всю історію США.
Такі показники є результатом рекордної явки. Нагадаємо, понад 100 мільйонів американців проголосували на виборах достроково.
Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента
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