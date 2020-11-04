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Байден переміг Трампа у ключовому Вісконсині

Середа, 4 листопада 2020, 21:07

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден виграв вибори у Вісконсині. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Politico, CNN та AP.

За даними Politico, Байден переміг з 49,6%, у Трампа - 48,9%. Це дані після опрацювання 95% голосів. Вважається, що кількість ще не підрахованих бюлетенів не змінить ім'я переможця.

Голова виборчої комісії штату Вісконсін заявила в середу, що перевага Джо Байдена в підрахунку голосів відбулась після того, як кілька великих міст штату, в тому числі Мілуокі, Грін-Бей і Кеноша, повідомили про результати голосування поштою.

Перемога у Вісконсині дає 10 голосів виборників, що наближає Байдена до необхідного для перемоги на виборах мінімуму у 270 голосів. 

Як повідомлялося, Байден також має високі шанси перемогти у Пенсільванії. Цієї перемоги достатньо, щоби він закріпив за собою більшість виборців та здобув посаду президента США, свідчить прогноз "Європейської правди".

Штаб Трампа анонсував, що запросить про перерахунок голосів в ключовому Вісконсині.

У 2016 році Трамп став першим кандидатом у президенти від Республіканської партії, який переміг у штаті Вісконсин за понад три десятиліття.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Також "Європейська правда" веде LIVE про вибори президента США: Байден проти Трампа

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