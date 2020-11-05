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Пандемія: Італія оголосила локдаун у 4 провінціях

Четвер, 5 листопада 2020, 00:14
Мілан, 31 березня 2020 року

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте повідомив, що в чотирьох італійських регіонах з 6 листопада почне діяти жорсткий карантин.

Джерело: CNN

Деталі: Йдеться про провінції Калабрія, Ломбардія, П'ємонту і Валле-д'Аоста. У цих регіонах уряд Італії запровадив "червону зону карантину".

Регіон Апулія і острів Сицилія потрапили в "помаранчеву зону". Інша частина країни поки продовжує перебувати в "жовтій зоні" (зона найменшого ризику).

Нові правила карантину почнуть діяти 6 листопада і діятимуть до 3 грудня.

Пряма мова: "Щоб зупинити поширення інфекції у нас немає альтернативи: ми повинні зіткнутися з цими обмеженнями. Ми розуміємо дискомфорт, розчарування, психологічні страждання, але ми повинні чинити опір".

Теми: Італіякарантинкоронавірус


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