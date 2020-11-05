Пандемія: Італія оголосила локдаун у 4 провінціях
Четвер, 5 листопада 2020, 00:14
Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте повідомив, що в чотирьох італійських регіонах з 6 листопада почне діяти жорсткий карантин.
Джерело: CNN
Деталі: Йдеться про провінції Калабрія, Ломбардія, П'ємонту і Валле-д'Аоста. У цих регіонах уряд Італії запровадив "червону зону карантину".
Регіон Апулія і острів Сицилія потрапили в "помаранчеву зону". Інша частина країни поки продовжує перебувати в "жовтій зоні" (зона найменшого ризику).
Нові правила карантину почнуть діяти 6 листопада і діятимуть до 3 грудня.
Пряма мова: "Щоб зупинити поширення інфекції у нас немає альтернативи: ми повинні зіткнутися з цими обмеженнями. Ми розуміємо дискомфорт, розчарування, психологічні страждання, але ми повинні чинити опір".