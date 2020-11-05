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SpaceX повідомила час запуску GPS-супутника третього покоління

Четвер, 5 листопада 2020, 00:22
SpaceX повідомила час запуску GPS-супутника третього покоління

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 5 листопада доставити на орбіту Землі четвертий американський геонавігаційний GPS-супутник III покоління.

Джерело: SpaceX. "Інтерфакс"

Деталі: Запуск запланований на 5 листопада о 6:24 p.m. EST (6 листопада о 01:24 за Києвом)

Ракета-носій Falcon 9, яка доставить супутник ВВС США на орбіту стартуватиме з комплексу SLC-40 у Флориді, США.

Згідно з інформацією ЗМІ, вартість запуску одного такого супутника — $96 мільйонів. Вартість же самого супутника близько $568 мільйонів.

 

Довідка: Всього, угруповання третього покоління GPS-супутників буде складатися з 32 апаратів. Вони замінять ті, які зараз забезпечують сигнал GPS по всій планеті. Існуючою системою, яка використовується для навігації, реєстрації ядерних випробувань, відстеження сигналів SOS, користуються понад 4 мільярди людей на планеті.

Аналогами американської GPS-системи є європейська Galileo та російська ГЛОНАСС. 

23 червня Китай вивів на орбіту супутник BeiDou-3, який став останнім в системі навігації КНР.

Супутники GPS III мають велику потужність сигналу, дають змогу визначати місцезнаходження цивільних об'єктів утричі точніше, ніж можуть нинішні супутники, у яких вона становить від 3 до 10 метрів. Точність визначення місця розташування військових об'єктів буде ще вищою.

При цьому GPS III має поліпшені можливості з боротьби з перешкодами порівняно з більш ранніми апаратами. Вони будуть у вісім разів більш захищеними від придушення противниками США.

Спершу супутник розмістять на висоті близько 1000 км над Землею, а потім – на середній навколоземній орбіті: приблизно на висоті 20 000 км над планетою.

Нові супутники виробляє корпорація LockheedMartin. Термін експлуатації супутника нового покоління становить 15 років.

Перші 10 апаратів GPS III у версії Space Vehicle (Block IIIA) запустять до 2023 року включно, ще 22 у версії Follow On (Block IIIF) почнуть розміщувати на орбіті з 2025-го по 2034-й роки. Оновлювана система почне працювати на повну потужність не раніше ніж в 2022 році у зв'язку із затримкою в модернізації наземних систем управління супутниками.

За контрактом із ВПС США SpaceX не повертатиме перший багаторазовий ступінь ракети, а втопить його в Атлантичному океані, однак у вересні ВВС дозволила SpaceX повторно використовувати першу ступінь ракети-носія Falcon 9.

Теми: Ілон МаскСШАкосмос
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