Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США вперше виявили більше 100 тисяч випадків коронавірусу за день

Четвер, 5 листопада 2020, 06:47
У США вперше виявили більше 100 тисяч випадків коронавірусу за день

У США вперше зареєстрували більше 100 тис. нових випадків інфікування коронавірусом за добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Як повідомляє видання, в 17 штатах, у тому числі у Вірджинії, Канзасі, Теннесі, був зафіксований найбільший приріст випадків зараження COVID-19.

За весь час з початку пандемії в США виявлено понад 9,4 млн випадків коронавірусу, 232,5 тис. пацієнтів померли.

Як повідомлялося, приблизно 4 з 10 американських виборців заявили, що віддають пріоритет економіці, а не зусиллям з обмеження поширення коронавірусу. Близько третини виборців заявили, що їх в першу чергу мотивує економіка - ця думка була особливо поширена серед прихильників Дональда Трампа:  6 з 10  назвали економіку своїм головним пріоритетом.

Чиновники охорони здоров'я по всій країні намагаються привернути увагу нації, попереджаючи, що неухильне зростання інфекцій, що почалося в середині вересня, не сповільнюється на тлі триваючої невизначеності щодо потенційних вакцин.

Теми: СШАкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
США
США виділили Україні 190 Bradley, з них знищено близько 10 – WP
Держдеп про рішення Путіна не їхати на саміт БРІКС: Став міжнародним вигнанцем
США збираються відправити Україні другий поспіль пакет допомоги на $400 млн – CNN
Останні новини
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
Усі новини...
Реклама: