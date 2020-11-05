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У США вперше виявили більше 100 тисяч випадків коронавірусу за день

Четвер, 5 листопада 2020, 07:47

У США вперше зареєстрували більше 100 тис. нових випадків інфікування коронавірусом за добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post.

Як повідомляє видання, в 17 штатах, у тому числі у Вірджинії, Канзасі, Теннесі, був зафіксований найбільший приріст випадків зараження COVID-19.

За весь час з початку пандемії в США виявлено понад 9,4 млн випадків коронавірусу, 232,5 тис. пацієнтів померли.

Як повідомлялося, приблизно 4 з 10 американських виборців заявили, що віддають пріоритет економіці, а не зусиллям з обмеження поширення коронавірусу. Близько третини виборців заявили, що їх в першу чергу мотивує економіка - ця думка була особливо поширена серед прихильників Дональда Трампа:  6 з 10  назвали економіку своїм головним пріоритетом.

Чиновники охорони здоров'я по всій країні намагаються привернути увагу нації, попереджаючи, що неухильне зростання інфекцій, що почалося в середині вересня, не сповільнюється на тлі триваючої невизначеності щодо потенційних вакцин.

Теми: СШАкоронавірус


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