Байден виграв у Мічигані, до перемоги залишається один штат

Кандидат в президента США від Демократичної партії Джо Байден переміг у Мічигані, одному із ключових штатів, який може забезпечити йому перемогу на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За підрахунком видання Politico, після обробки 99% бюлетенів Байден набирає 50,5% голосів, а Дональд Трамп – 48%. Телеканал CNN наводить схожі дані – у Байдена 50,4%, а Трампа – 48%.

Телеканал Fox News також наводить підрахунок голосів, який свідчить про перемогу демократа: 50,5% у Байдена, 48% у Трампа.

Перемога у Мічигані дає 16 голосів виборників. Для загальної перемоги Байдену потрібно виграти ще в одному штаті, наприклад, у Неваді чи Пенсильванії.

Трамп написав у Twitter, що вважає себе переможцем виборів в Мічигані і ще трьох "хитких" штатах - Пенсильванії (20 голосів вибірників), Північній Кароліні (15 голосів) і Джорджії (16 голосів). У цих трьох штатах триває підрахунок голосів.

We have claimed, for Electoral Vote purposes, the Commonwealth of Pennsylvania (which won’t allow legal observers) the State of Georgia, and the State of North Carolina, each one of which has a BIG Trump lead. Additionally, we hereby claim the State of Michigan if, in fact,.....