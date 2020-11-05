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Байден виграв у Мічигані, до перемоги залишається один штат

Четвер, 5 листопада 2020, 08:37
Байден виграв у Мічигані, до перемоги залишається один штат

Кандидат в президента США від Демократичної партії Джо Байден переміг у Мічигані, одному із ключових штатів, який може забезпечити йому перемогу на виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За підрахунком видання Politico, після обробки 99% бюлетенів Байден набирає 50,5% голосів, а Дональд Трамп – 48%. Телеканал CNN наводить схожі дані – у Байдена 50,4%, а Трампа – 48%.

Телеканал Fox News також наводить підрахунок голосів, який свідчить про перемогу демократа: 50,5% у Байдена, 48% у Трампа.

Перемога у Мічигані дає 16 голосів виборників. Для загальної перемоги Байдену потрібно виграти ще в одному штаті, наприклад, у Неваді чи Пенсильванії.

Трамп написав у Twitter, що вважає себе переможцем виборів в Мічигані і ще трьох "хитких" штатах - Пенсильванії (20 голосів вибірників), Північній Кароліні (15 голосів) і Джорджії (16 голосів). У цих трьох штатах триває підрахунок голосів.

Раніше Байден переміг у Вісконсині, ще одному ключовому штаті, де отримав 10 голосів вибірників.

Як повідомлялося, Байден також має високі шанси перемогти у Пенсильванії. Цієї перемоги достатньо, щоби він закріпив за собою більшість виборників та здобув посаду президента США, свідчить прогноз "Європейської правди".

Штаб Трампа анонсував, що запросить про перерахунок голосів у ключовому Вісконсині.

У 2016 році Трамп став першим кандидатом у президенти від Республіканської партії, який переміг у штаті Вісконсин за понад три десятиліття.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Читайте також LIVE про вибори президента США: Байден проти Трампа

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Теми: БайденТрампвибориСША
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