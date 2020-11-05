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Вперше в історії українка стала членом парламенту США

Четвер, 5 листопада 2020, 09:37
Вперше в історії українка стала членом парламенту США

Етнічна українка і представниця республіканців Вікторія Спартц перемогла на виборах до Палати представників Конгресу США від 5 округу штату Індіана.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Вікторія Спарц, сенатор-республіканець, народилася в радянській Україні і використала свою історію успіху".

Деталі: Спарц здобула перемогу над Крістіною Хейл, колишнім депутатом законодавчих зборів штату від Демократичної партії.

Місце в Конгресі від цього штату звільнила республіканка Сьюзен В.Брукс, яка вийшла на пенсію.

Відзначається, що Спарц відкрито зверталася до республіканських виборців, попереджаючи про небезпеку соціалізму і відіграючи позицію бізнеследі, що принесло їй достатню кількість голосів сільських, консервативних виборців в окрузі.

Республіканка уже подякувала тим, хто її підтримав: "Я дуже пошанована і збентежена довірою, яку мені висловили люди 5-го округу штату Індіана. Хочу подякувати своєму чоловікові Джейсону, дочкам, родині, друзям та всім вам, хто підтримав нашу кампанію та проголосував за мене".

Вона народилася 1 жовтня 1978 року у м.Носівка Чернігівської області. Отримала вищу економічну освіту в Україні, з 2000 року живе в США.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибориукраїнці
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