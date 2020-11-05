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Вперше в історії українка стала членом парламенту США

Четвер, 5 листопада 2020, 10:37

Етнічна українка і представниця республіканців Вікторія Спартц перемогла на виборах до Палати представників Конгресу США від 5 округу штату Індіана.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Вікторія Спарц, сенатор-республіканець, народилася в радянській Україні і використала свою історію успіху, щоб підкреслити свою віру в обмежений уряд".

Деталі: Відзначається, що Спарц здобула перемогу над Крістіною Хейл, колишнім депутатом законодавчих зборів штату від Демократичної партії.

Місце в Конгресі від цього штату звільнила республіканка Сьюзен В.Брукс, яка вийшла на пенсію.

Демократи сподівалися розширити свою підтримку, роблячи ставку на те, що виснажена підтримка Дональда Трампа потягне республіканців за собою.

Спарц відкрито зверталася до республіканських виборців, попереджаючи про небезпеку соціалізму і відіграючи позицію бізнеследі, що принесло їй достатню кількість голосів сільських, консервативних виборців в окрузі.

Республіканка уже подякувала тим, хто її підтримав: "Я дуже пошанована і збентежена довірою, яку мені висловили люди 5-го округу штату Індіана. Хочу подякувати своєму чоловікові Джейсону, дочкам, родині, друзям та всім вам, хто підтримав нашу кампанію та проголосував за мене".

Вона народилася 1 жовтня 1978 року у м.Носівка Чернігівської області. Отримала вищу економічну освіту в Україні, з 2000 року живе в США.

Теми: СШАвибориукраїнці


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