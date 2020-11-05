Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Після землетрусу грецький острів піднявся на 18-25 см

Четвер, 5 листопада 2020, 10:35
Фото Greek Reporter

За попередніми даними, опублікованими грецькими науковцями в середу, острів Самос піднявся на 18-25 см після потужного землетрусу в п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter.

В результаті потужного землетрусу магнітудою 7,0 на острові Самос загинули два підлітки, багато будівель на острові були повністю або частково зруйновані.

Руйнування були в сусідньому турецькому місті Ізмір, де після сильного землетрусу загинуло більше 100 людей.

Епіцентр землетрусу, що відчувався по всій Греції і Туреччині, знаходився в Егейському морі, приблизно в 16 км на північ від Самоса.

Група грецьких вчених зі школи геології та геоекології національного та Каподистрійського університету Афін вирушила на Самос після землетрусу, щоб вивчити його вплив як на топографію острова, так і на стан о будівель.

Згідно з їхніми висновками, висота як в північній, так і в південній частинах острова збільшилась на 18-25 см через активність тектонічних плит, що викликала землетрус.

Зміна висоти чітко видно на скелях уздовж берегової лінії, де відкрилися водорості, які досі були під водою.

Теми: Греція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Без басейнів, розваг у ТРЦ і концертів: як МОЗ планує посилити карантин

В Україні за добу вже 9 850 випадків COVID

Україна запропонує в ТКГ план миру, щоб до 31 березня провести вибори в ОРДЛО – Кравчук

У світі за добу померла рекордна кількість хворих на COVID

Власник серверів з деклараціями хоче закрити реєстр "руками" скандального ОАСК

Новини 4 листопада: вибори в США, карантин "вихідного дня"

Усі новини...
Греція
Греція на місяць закриває бари і ресторани у найнаселеніших районах
У Греції під час землетрусу загинули двоє школярів, число жертв у Туреччині зросло до шести
У Туреччині і Греції повідомили про перших загиблих і постраждалих під час землетрусу
Останні новини
11:51
Збитки на 2,49 млн: суд закрив провадження по одному підозрюваному
11:49
Курс валют на 5 листопада: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:33
Україна пропонує Вільну економічну зону для Донбасу на 30 років
11:33
У МОЗ назвали ще одну локацію мобільного шпиталю для пацієнтів з COVID-19
11:29
У Росії другий день поспіль фіксують майже 20 тисяч хворих на COVID-19
11:14
Українці почали обмежувати себе у пересуваннях через пандемію – дослідження
11:07
За відсутність маски у транспорті штрафуватимуть на місці – Степанов
10:47
Прем'єр Бельгії: поки не буде вакцини від коронавірусу, діятимуть суворі обмеження
10:37
Вперше в історії українка стала членом парламенту США
10:35
фото Після землетрусу грецький острів піднявся на 18-25 см
Усі новини...