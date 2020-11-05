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Після землетрусу грецький острів піднявся на 18-25 см

Четвер, 5 листопада 2020, 09:35
Після землетрусу грецький острів піднявся на 18-25 см
Фото Greek Reporter

За попередніми даними, опублікованими грецькими науковцями в середу, острів Самос піднявся на 18-25 см після потужного землетрусу в п'ятницю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Greek Reporter.

В результаті потужного землетрусу магнітудою 7,0 на острові Самос загинули два підлітки, багато будівель на острові були повністю або частково зруйновані.

Руйнування були в сусідньому турецькому місті Ізмір, де після сильного землетрусу загинуло більше 100 людей.

Епіцентр землетрусу, що відчувався по всій Греції і Туреччині, знаходився в Егейському морі, приблизно в 16 км на північ від Самоса.

Група грецьких вчених зі школи геології та геоекології національного та Каподистрійського університету Афін вирушила на Самос після землетрусу, щоб вивчити його вплив як на топографію острова, так і на стан о будівель.

Згідно з їхніми висновками, висота як в північній, так і в південній частинах острова збільшилась на 18-25 см через активність тектонічних плит, що викликала землетрус.

Зміна висоти чітко видно на скелях уздовж берегової лінії, де відкрилися водорості, які досі були під водою.

"Українська правда" у Threads

Теми: Греція
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