У Росії другий день поспіль фіксують майже 20 тисяч хворих на COVID-19
У Росії за минулу добу зафіксували 19,4 тисяч випадків зараження COVID-19, днем раніше фіксували майже 19,8 тисяч випадків захворювання.
Джерело: Стопкоронавирус.РФ. Meduza
Деталі: Станом на ранок 5 листопада в Росії зареєстрували 19 404 нових випадків зараження коронавірусів.
Днем раніше були зафіксовані рекордні для РФ 19 768 випадків захворювання за добу.
Найбільше хворих у Москві, Петербурзі, Московській області.
Загальна кількість інфікованих в РФ - 1 712 858 осіб.
З початку епідемії в РФ померли 29 509 осіб, видужали - 1 279 169 осіб.
Окупанти подають інформацію про захворювання разом із даними з анексованого українського півострову Крим. За інформацією РФ, в Криму зафіксували понад 10 тисяч випадків захворювання, 152 людини - померли.
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