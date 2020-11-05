У Росії другий день поспіль фіксують майже 20 тисяч хворих на COVID-19

У Росії за минулу добу зафіксували 19,4 тисяч випадків зараження COVID-19, днем раніше фіксували майже 19,8 тисяч випадків захворювання.

Джерело: Стопкоронавирус.РФ. Meduza

Деталі: Станом на ранок 5 листопада в Росії зареєстрували 19 404 нових випадків зараження коронавірусів.

Днем раніше були зафіксовані рекордні для РФ 19 768 випадків захворювання за добу.

Найбільше хворих у Москві, Петербурзі, Московській області.

Загальна кількість інфікованих в РФ - 1 712 858 осіб.

З початку епідемії в РФ померли 29 509 осіб, видужали - 1 279 169 осіб.

Окупанти подають інформацію про захворювання разом із даними з анексованого українського півострову Крим. За інформацією РФ, в Криму зафіксували понад 10 тисяч випадків захворювання, 152 людини - померли.

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