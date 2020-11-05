Кулеба пропонує "залишити в минулому" втручання Угорщини в українські вибори і відновити діалог

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що слід залишити в минулому епізод з втручанням Угорщини в українські вибори, щоб повернутися до предметних розмов щодо усіх питань порядку денного двох країн.

Про це він сказав на брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання кореспондента "Європейської правди".

Він нагадав, що двом угорським високопосадовцям заборонений в’їзд в Україну через втручання у виборчий процес. При цьому він не став коментувати інформацію про те, що заборона в’їзду запроваджена щодо Іштвана Грежі, уповноваженого угорського міністра, відповідального за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег і Закарпаттям, держсекретаря Яноша Арпада Потапі.

"Я за конструктив, за позитив, але якщо хтось з партнерів перетинає червону лінію, він одразу отримуватиме від нас дуже сильного копняка, який виштовхає його назад за червону лінію", - заявив Кулеба.

Водночас він виступив за те, щоб залишити в минулому цей епізод з втручанням у виборчий процес в Україні.

"Угорщина зробила свій крок, ми зробили крок у відповідь. Ми діяли жорстко, тому що йдеться про принципове питання. Я сподіваюся, що цей епізод залишиться в минулому, емоції вщухнуть, і ми повернемося з угорськими партнерами до предметної розмови щодо усіх питань порядку денного, яких багато між Україною та Угорщиною", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час виборчого процесу на минулих в країні місцевих виборах.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав рішення "жалюгідним і нісенітницею".

У день голосування на місцевих виборах в Україні, 25 жовтня, Сійярто поширив заклик до українських угорців голосувати за одну з партій, що бере участь у місцевих виборах на Закарпатті – КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття), а також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову, представника угорської громади Золтана Бабяка.