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У Польщі другий день поспіль антирекорд заражень – понад 27 тисяч випадків

Четвер, 5 листопада 2020, 12:20

У Польщі протягом останньої доби зафіксували понад 27 тисяч нових випадків коронавірусу – найбільше з початку епідемії.

Такими є дані МОЗ Польщі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

За минулу добу в країні виявили 27 143 нові випадки коронавірусу. Попередній антирекорд був зафіксований напередодні – 24 692 випадки.

Всього з початку епідемії коронавірус виявили у 466 679 людей.

Протягом останньої доби у Польщі померли 367 пацієнтів з COVID-19. Всього жертвами пандемії в країні стали 6 842 людини.

За минулу добу видужали 8721 особа. Всього кількість видужань зросла до 177 681.

4 листопада влада Польщі заявила про запровадження нових обмежень в країні.

Нові обмеження почнуть діяти з суботи 7 листопада і триватимуть до 29 листопада. 

Кінотеатри, театри, галереї та установи культури будуть закриті. Готелі будуть приймати тільки гостей, які перебувають у відрядженні.

У торгових центрах будуть закриті більшість магазинів, працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки і пункти обслуговування.

Учні 1-3 класів переходять на онлайн-навчання, водночас для старшокласників дистанційне навчання продовжується до кінця листопада.

Теми: Польщакоронавірусепідемія


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