У центрі Києва зачиняли станцію метро: шукали вибухівку

Столичну станцію метро "Площа Льва Толстого" та пересадку на ній зачиняли на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.

Джерело: пресслужба метрополітену у Twitter

Деталі: Близько 12-ї надійшов анонімний дзвінок про мінування. Станцію було перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Близько 13:00 у метрополітені повідомили, що станцію метро та пересадку на ній вже відчинено для пасажирів.