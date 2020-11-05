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Зеленський через РНБО ввів фінансування нацбезпеки на майже 270 мільярдів

Четвер, 5 листопада 2020, 13:11

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про виділення у 2021 році на нацбезпеку і оборону України не менше 267 мільярдів гривень.

Джерело: указ Зеленського, опублікований на сайті президента

Деталі: Рішення РНБО було ухвалене 5 листопада і передбачає наступне:

- передбачити держбюджеті на 2021 рік видатки на нацбезпеку і оборону країни в обсязі не менше 5,93% від ВВП для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору передбачити в обсязі не менше 267,251 мільярда гривень, а також передбачити право Кабінету міністрів щодо надання державних гарантій в обсязі до 20 мільярдів гривень для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України за кредитами, що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави;

Зокрема, йдеться про розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО, виробництво та закупівля нових зразків озброєння і військової техніки, створення нових технологій в інтересах сектору безпеки і оборони, посилення системи протиповітряної оборони та розвідувальних спроможностей, усунення диспропорцій у розмірах зарплати військових.

Передісторія: Бюджетний комітет вніс зміни до проєкту бюджету перед першим читанням, зокрема пропонують збільшення доходів на 20 мільярдів гривень та видатків на 17 мільярдів.

Українська правда
Теми: держбюджетРНБОЗеленський


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