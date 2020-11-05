Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський через РНБО ввів фінансування нацбезпеки на майже 270 мільярдів

Четвер, 5 листопада 2020, 12:11
Зеленський через РНБО ввів фінансування нацбезпеки на майже 270 мільярдів

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про виділення у 2021 році на нацбезпеку і оборону України не менше 267 мільярдів гривень.

Джерело: указ Зеленського, опублікований на сайті президента

Деталі: Рішення РНБО було ухвалене 5 листопада і передбачає наступне:

- передбачити держбюджеті на 2021 рік видатки на нацбезпеку і оборону країни в обсязі не менше 5,93% від ВВП для сектору безпеки і оборони України, при цьому фінансування потреб сектору передбачити в обсязі не менше 267,251 мільярда гривень, а також передбачити право Кабінету міністрів щодо надання державних гарантій в обсязі до 20 мільярдів гривень для забезпечення виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України за кредитами, що залучаються для фінансування програм, пов’язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави;

Зокрема, йдеться про розвиток сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО, виробництво та закупівля нових зразків озброєння і військової техніки, створення нових технологій в інтересах сектору безпеки і оборони, посилення системи протиповітряної оборони та розвідувальних спроможностей, усунення диспропорцій у розмірах зарплати військових.

Також пропонується передбачити у бюджеті на 2021 рік видатки центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, для виконання державних програм реформування оборонно-промислового комплексу, а також розвитку оборонних технологій на рівні до 0,5% ВВП.

Передісторія: Бюджетний комітет вніс зміни до проєкту бюджету перед першим читанням, зокрема пропонують збільшення доходів на 20 мільярдів гривень та видатків на 17 мільярдів.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: держбюджетРНБОЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
держбюджет
НБУ перекаже в бюджет рекордний прибуток
Бюджет січня звели з дефіцитом у 70 мільярдів
30 тисяч для військових: з 1 лютого зміниться порядок виплат
Останні новини
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
Усі новини...
Реклама: