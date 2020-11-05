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У ДП "Антонов" змінили керівника

Четвер, 5 листопада 2020, 13:18
Фото antonov.com

Новим в.о. гендиректора ДП "Антонов" став Сергій Бичков, який раніше обіймав посаду віце-президента – виконавчого директора держпідприємства.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Бичкова 5 листопада як керівника підприємства представив перший заступник гендиректора ДК "Укроборонпром" Роман Бондар.

Відзначається, що Олександр Лось, який очолював "Антонов" з початку червня 2020 року, подав у відставку за власним бажанням, яку "Укроборонпром" прийняв 4 листопада.

ДП "Антонов" у 2019 році скоротило чистий прибуток у 3,5 рази – до 447,98 млн гривень, виручка впала на 33,1% – до 5 млрд 998,66 млн гривень.

У першому півріччі цього року виручка ДП збільшилася на 7,3% – до 3 млрд 524,09 млн гривень, тоді як чистий прибуток скоротився на 8,1% – до 340,06 млн гривень.

За словами Лося, близько 80% доходів держпідприємство отримує від "Авіаліній "Антонова", з парку якого вантажні перевезення здійснюють сім літаків Ан-124-100 і його модифікацій (вантажопідйомність 150 тонн), Ан-225 (250 тонн) і Ан-22А (60 тонн).

Теми: Укроборонпром


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