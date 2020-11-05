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До кінця тижня в Україні буде сонячно і тепло

Четвер, 5 листопада 2020, 12:34
До кінця тижня в Україні буде сонячно і тепло
фото: УП

За прогнозами синоптиків, у п'ятницю і в суботу в Україні збережеться переважно тепла погода без опадів, місцями туман.

Джерело: Укргідрометцентр, "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "6 листопада погоду в Україні визначатиме поле підвищеного тиску і помірно тепла повітряна маса.

Цього дня у всій Україні - без опадів. У Карпатах місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 5-10° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 12°; в Карпатах уночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла".

 

Деталі: У Києві в п'ятницю також без опадів. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.

У суботу в Україні без опадів. Лише уночі та вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла; вдень 7-12°, у південній частині та західних областях до 15°.

У Києві в суботу без опадів; уночі та вранці туман. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

 
 

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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