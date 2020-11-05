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Президент Косова подав у відставку після звинувачення у воєнних злочинах

Четвер, 5 листопада 2020, 13:34

Президент Косова Хашим Тачі подав у відставку після підтвердження офіційних звинувачень проти нього у воєнних злочинах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kosova Press.

Тачі заявив на спеціальній пресконференції, що дотримується обіцянки і йде у відставку після винесення йому звинувачень.

Раніше президент Косова заявив, що подасть у відставку, якщо обвинувальний висновок Спеціальної прокуратури проти нього буде підтверджений.

Хашим Тачі, колишній політичний керівник Армії визволення Косова, у липні спілкувався із спецпрокурорами чотири дні.

Спецпрокуратура звинуватила його та інших  політиків у скоєнні низки злочинів проти людяності та воєнних злочинах, в тому числі вбивствах, насильницьких зникненнях людей, переслідуваннях і тортурах.

Спеціальна палата (суд) Косова, суд щодо воєнних злочинів, розташований в Гаазі, підтвердив висновок прокуратури 5 листопада.

Спеціальна палата була створена в 2015 році для розгляду справ про злочини партизанів Армії визволення Косова під час війни, яка призвела до незалежності Косова від Сербії.

Теми: Косовопрезидентвідставка


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