У центрі Києва сутички євробляхерів і поліції: перекрили рух
5 листопада власники автомобілів на єврономерах перекрили рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі Києва, згодом це переросло у сутички з правоохоронцями.
Джерело: "Київ Оперативний" і "АвтоЄвроСила" у Facebook
Пряма мова голови організації "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича: "Десь приблизно о 12 годині ми повідомили, що будемо перекривати вулицю Грушевського, бо немає діалогу, немає спілкування щодо тих вимог, які ми вчора озвучували. Сьогодні ми знову перекрили вулицю Грушевського".
Деталі: Як повідомляє "Київ Оперативний", коли євробляхери почали ставити автомобільні шини на дорогу, то "правоохоронці вжили заходів протидії".
Як видно з відео, відбулися сутички мітингарів з поліцейськими.
За словами Ярошевича, після цього з ними зідзвонились з Верховної Ради і повідомили, що на 15:00 запланована нарада голів фракції, на якій будуть з’ясовувати, чому не розглядається питання євробляхарів.
"Українська правда" звернулася по коментарі щодо сутичок до поліції Печерського району. Там повідомили, що наразі не володіють інформацією і попросили зателефонувати пізніше.
Власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення авто.
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Передісторія:
- 22 серпня 2019 року завершився термін, протягом якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати.
- 29 серпня 2019 року Зеленський запропонував Раді відтермінувати штрафи для власників "євроблях".
- За найскромнішими оцінками, тоді в Україні залишалося понад 300 тисяч таких транспортних засобів. Усім їм загрожували штрафи до 170 тисяч грн і конфіскація.
- 12 вересня 2019 року Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект 1030 про відстрочку на 90 днів застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів (ввезених з 1 січня 2015 року) на територію України.
- У жовтні Кабмін погодив проєкт постанови, яка дозволяє притягувати до відповідальності власників авто на європейських номерах.