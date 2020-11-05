У центрі Києва сутички євробляхерів і поліції: перекрили рух

5 листопада власники автомобілів на єврономерах перекрили рух на вулиці Грушевського в урядовому кварталі Києва, згодом це переросло у сутички з правоохоронцями.

Джерело: "Київ Оперативний" і "АвтоЄвроСила" у Facebook

Пряма мова голови організації "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича: "Десь приблизно о 12 годині ми повідомили, що будемо перекривати вулицю Грушевського, бо немає діалогу, немає спілкування щодо тих вимог, які ми вчора озвучували. Сьогодні ми знову перекрили вулицю Грушевського".

Деталі: Як повідомляє "Київ Оперативний", коли євробляхери почали ставити автомобільні шини на дорогу, то "правоохоронці вжили заходів протидії".

Як видно з відео, відбулися сутички мітингарів з поліцейськими.

За словами Ярошевича, після цього з ними зідзвонились з Верховної Ради і повідомили, що на 15:00 запланована нарада голів фракції, на якій будуть з’ясовувати, чому не розглядається питання євробляхарів.

"Українська правда" звернулася по коментарі щодо сутичок до поліції Печерського району. Там повідомили, що наразі не володіють інформацією і попросили зателефонувати пізніше.

Власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення авто.

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