Єврокомісія переглянула прогноз для економіки єврозони, падіння складе 7,8%

Економіка країн єврозони скоротиться на 7,8 відсотка за результатами 2020 року, і це буде найбільше падіння в історії ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у новому прогнозі Єврокомісії.

Влітку Брюссель прогнозував більше падіння за підсумками року - до 8,7 відсотка. Однак тепер Єврокомісія переглянула прогноз в сторону зростання.

"Безпрецедентний обсяг вжитих заходів, особливо за короткочасними робочими схемами, дозволив стримати зростанню рівня безробіття у порівнянні з падінням економічної активності", - йдеться у прогнозі.

У наступні два роки в єврозоні очікується економічне зростання - на 4,2%в 2021 році та на 3% в 2022 році. У липні Брюссель був більш оптимістичним і прогнозував, що у 2021 році ВВП єврозони зросте на 6,1%.

У Єврокомісії зазначили, що основним ризиком є погіршення пандемії, що вимагатиме більш жорстких заходів охорони здоров’я та призведе до більш серйозного та тривалого впливу на економіку.

"Це спонукало до аналізу сценаріїв двох альтернативних шляхів еволюції пандемії - більш позитивного та негативного - та їх економічного впливу. Також існує ризик того, що шрами, залишені пандемією в економіці - такі як банкрутство, тривале безробіття та перебої з поставками - можуть бути глибшими та матимуть довші наслідки", - йдеться у прогнозі.

Прогноз передбачає збільшення сукупного державного дефіциту єврозони з 0,6% ВВП у 2019 році до приблизно 8,8% у 2020 році. У 2021 році очікується його зниження до 6,4% та 4,7% у 2022 році.

Сукупне відношення боргу до ВВП єврозони зросте з 85,9% ВВП у 2019 році до 101,7% у 2020 році, 102,3% у 2021 році та 102,6% у 2022 році.