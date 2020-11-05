Окупаційним суддям Криму оголосили про підозри: виганяли українців з півострова

Прокуратура АР Крим та Севастополя повідомила про підозри так званим "заступнику голови суду" та "судді" незаконно створеного "Євпаторійського міського суду Республіки Крим" в порушенні законів та звичаїв війни.

Джерело: сайт прокуратури, джерела "Української правди"

Дослівно: "Вказані "судді", перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, своїми діями сприяли становленню та зміцненню окупаційної влади Російської Федерації".

Деталі: Повідомляється, що так звані судді безпосередньо брали участь у реалізації політики витіснення незгодних з окупаційним режимом громадян та заміщення цивільного населення окупованого півострова.

За даними джерел "Української правди", мова йде про суддів Галину Лобанову та Олексія Нанарова.

Своїми незаконними рішеннями вони призначали покарання у вигляді штрафів та адміністративного "видворення за межі РФ", а фактично з території АР Крим та м. Севастополя.

Досудовим розслідуванням встановлено близько 40 таких незаконних рішень про депортацію громадян України з території Криму.

"Суддям" повідомили про підозри за ч.1 ст. 438 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Наразі "суддів" оголосили в розшук.