Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У КМДА жаліються на киян, які не ходять до мобільних туалетів: не варто боятись новацій

Четвер, 5 листопада 2020, 15:36
Фото з Facebook Департаменту

Департамент житлово-комунальної інфраструктури Києва повідомляє, що у столиці працюють сучасні автоматизовані вбиральні, якими мешканці міста чомусь мало користуються.

Джерело: пресслужба департаменту у Facebook

Дослівно: "У Києві функціонують 10 сучасних, автоматизованих вбиралень, із них 6 встановили цього року.

Ці вбиральні зручні, доступні, мають незвичний, гарний зовнішній вигляд, який гармонійно поєднується з архітектурою Києва. В цих туалетах миття, дезінфекція, сушка унітазу та підлоги виконуються автоматично після кожного відвідувача, тому там відсутні неприємні запахи.

Але… кияни та гості міста чомусь все ще мало використовують такі туалети". 

 

Деталі: У департаменті наголосили, що сучасні вбиральні доступні для всіх "і не варто боятись новацій".

Автоматизовані вбиральні є за такими адресами:

  • вул. Трьохсвятительська, 8 – колона (верхня станція фунікулеру);
  • вул. Володимирська, 24 – колона (поруч з Софійською площею);
  • вул. Володимирська, 42 – колона (поруч з метро "Золоті Ворота");
  • станція метро "Арсенальна" - колона (буде відкрито після завершення реконструкції площі);
  • площа Європейська, 1 – колона (біля "Філармонії");
  • вул. Хрещатик, 1 – колона (біля готелю "Дніпро");
  • вул. Хрещатик, 17 – колона (поруч з метро "Хрещатик");
  • вул. Хрещатик, 27 – колона (біля фонтану "Хрещатик");
  • вул. Прорізна, 3;
  • проїзд Володимирський, 15 (для людей з обмеженими можливостями та матусь з дітьми).

Вбиральні працюють щоденно з 6:00 до 01:00 (перерва в роботі з 01:01 до 5:59).

Українська правда
Теми: КМДАКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Мерів Дніпра, Полтави і Кривого Рогу обиратимуть у 2-му турі

Рада прийняла у першому читанні проєкт держбюджету-2021

Рада на тиждень відклала розгляд законів про КС через Дубінського

Без басейнів, розваг у ТРЦ і концертів: як МОЗ планує посилити карантин

В Україні за добу вже 9 850 випадків COVID

Україна запропонує в ТКГ план миру, щоб до 31 березня провести вибори в ОРДЛО – Кравчук

Усі новини...
КМДА
Перша поразка Зеленського. Як пройшли вибори у Києві
Битва технологів. Хто готує до виборів Кличка, Притулу і Верещук
Активісти йдуть у столичну владу. Мотивація та плани Ратушного, Кулеби, Михайлової
Останні новини
16:26
Колапс КС: Антикорупційний суд закрив справу мера Одеси про брехню в декларації
16:17
ВВП за підсумками року: у Мінекономіки прогнозують падіння на 5,6% у разі тривалого локдауну
16:04
Ворожий дрон скинув гранату на українського бійця
16:02
Шмигаль: Ситуація з Конституційним судом не вплине на співпрацю з МВФ
15:45
Рада ЄС та Європарламент домовилися прив’язати виплати з бюджету до верховенства права
15:39
Рада планує у п'ятницю призначити 2 суддів КС
15:36
фото У КМДА жаліються на киян, які не ходять до мобільних туалетів: не варто боятись новацій
15:22
Основою подальших заходів проти пандемії буде адаптивний карантин - Шмигаль
15:14
Окупаційним суддям Криму оголосили про підозри: виганяли українців з півострова
15:11
Як зареєструвати дитину до дитсадка, і коли за нею збережеться місце. Пояснює освітній омбудсмен
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!