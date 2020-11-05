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У КМДА жаліються на киян, які не ходять до мобільних туалетів: не варто боятись новацій

Четвер, 5 листопада 2020, 14:36
У КМДА жаліються на киян, які не ходять до мобільних туалетів: не варто боятись новацій
Фото з Facebook Департаменту

Департамент житлово-комунальної інфраструктури Києва повідомляє, що у столиці працюють сучасні автоматизовані вбиральні, якими мешканці міста чомусь мало користуються.

Джерело: пресслужба департаменту у Facebook

Дослівно: "У Києві функціонують 10 сучасних, автоматизованих вбиралень, із них 6 встановили цього року.

Ці вбиральні зручні, доступні, мають незвичний, гарний зовнішній вигляд, який гармонійно поєднується з архітектурою Києва. В цих туалетах миття, дезінфекція, сушка унітазу та підлоги виконуються автоматично після кожного відвідувача, тому там відсутні неприємні запахи.

Але… кияни та гості міста чомусь все ще мало використовують такі туалети". 

 

Деталі: У департаменті наголосили, що сучасні вбиральні доступні для всіх "і не варто боятись новацій".

Автоматизовані вбиральні є за такими адресами:

  • вул. Трьохсвятительська, 8 – колона (верхня станція фунікулеру);
  • вул. Володимирська, 24 – колона (поруч з Софійською площею);
  • вул. Володимирська, 42 – колона (поруч з метро "Золоті Ворота");
  • станція метро "Арсенальна" - колона (буде відкрито після завершення реконструкції площі);
  • площа Європейська, 1 – колона (біля "Філармонії");
  • вул. Хрещатик, 1 – колона (біля готелю "Дніпро");
  • вул. Хрещатик, 17 – колона (поруч з метро "Хрещатик");
  • вул. Хрещатик, 27 – колона (біля фонтану "Хрещатик");
  • вул. Прорізна, 3;
  • проїзд Володимирський, 15 (для людей з обмеженими можливостями та матусь з дітьми).

Вбиральні працюють щоденно з 6:00 до 01:00 (перерва в роботі з 01:01 до 5:59).

Українська правда

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Теми: КМДАКиїв
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