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Трамп вимагає зупинити підрахунок голосів

Четвер, 5 листопада 2020, 15:54
Трамп вимагає зупинити підрахунок голосів

Президент США Дональд Трамп звернувся до виборчої комісії із закликом зупинити підрахунок голосів на виборах президента 2020.

Джерело: його повідомлення у Twitter

Пряма мова: "Зупиніть підрахунок!"

Деталі: Варто зауважити, якщо зараз зупинити підрахунок голосів, то Джо Байден залишиться лідером гонки, оскільки, за теперішніми даними, йому вдалося заручитись більшістю голосів виборників.

Трамп протягом передвиборчої кампанії критикував голосування поштою, заявляючи, що його можна використати для фальсифікації виборів.

Після дня голосування Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента, хоча підрахунок голосів ще триває. Він також заявив, що звернеться до Верховного суду США у зв'язку з ситуацією на виборах. Він стверджує, що з американським народом здійснюється "велике шахрайство", не пояснюючи як.

Вранці 4 листопада, наступного дня після виборів, Дональд Трамп  назвав "дуже дивним" лідерство Байдена у кількох ключових штатах, де Трамп лідирував на початку підрахунку голосів.

Увечері того ж дня штаб Трампа заявив, що вимагатиме перерахунку голосів в ключовому штаті Вісконсин, де з невеликою перевагою лідирує демократ Джо Байден. 

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Українська правда

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Теми: ТрампвибориСША
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