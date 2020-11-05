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Рада звільнила рятувальників від строкової служби в армії

Четвер, 5 листопада 2020, 17:05
Фото ДСНС

Працівників служби цивільного захисту, прийнятим на службу до органів та підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій, звільнили від строкової служби в армії.

Джерело: сайт Верховної Ради

Деталі: Законопроєкт про внесення змін до статті 17 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян №3689 підтримав 281 нардеп.

Згідно з пояснювальною запискою, призов осіб рядового і начальницького складу ДСНС ускладнює виконання рятувальниками завдань за призначенням.

Повідомляється, що прийняття закону дозволить "накопичити та підготувати людські ресурси із числа призовників для комплектування людськими ресурсами органів та підрозділів ДСНС".

Це, на думку авторів законопроєкту, дасть змогу ДСНС якісно виконувати завдання за призначенням у мирний час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану та проведення цільової мобілізації.

Згідно з прийнятим законом, рятувальники та керівник склад служби звільнені від призову на строкову військову службу на час їх роботи в ДСНС поряд з педагогами, медиками, священиками, поліцейськими тощо.

Українська правда
Теми: Верховна РадапризовДСНС


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