Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція вилучила арсенал зброї і вибухівки у психолога, що пише книжки

Четвер, 5 листопада 2020, 16:31
Поліція вилучила арсенал зброї і вибухівки у психолога, що пише книжки
Фото: www.look.com.ua

У Миколаєві поліцейські 5 листопада знайшли арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів у квартирі психолога-практика, автора декількох книжок.

Джерело: сайт поліції області

Деталі: За даними правоохоронців, 35-річний чоловік зберігав пістолети, гранати, гвинтівки, автомати, близько сотні набоїв різного калібру та ножі.

Сам психолог пояснює, що тримав все це для колекції та планував зайнятись продажем.

Зі слів господаря, він відомий практикуючий психолог, який вже видав декілька книжок та збирався писати наступну, але не міг почати, не прийнявши "внутрішню частину себе, яка пов'язана з силою".

Каже, що колекціонував зброю та боєприпаси з дитинства, планував зібране реалізувати, а ще це було спробою "втілити красу і силу в одному, а також закарбувати історію".

Про своє хобі чоловік охоче розповідав підписникам у соціальних мережах, про що стало відомо і правоохоронцям.

Частину боєприпасів після вилучення знищили через ризик транспортування.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне поводження зі зброєю, боковими припасами та вибуховими речовинами".

Психологу загрожує до 7 років ув’язнення.

Українська правда
Теми: зброяМиколаївполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
зброя
25 липня США оголосять про нову допомогу на $400 млн. Поки без касетних боєприпасів – ЗМІ
Болгарія надасть Україні близько 100 БТР
"Крайній цинізм": що не так із заявою Міноборони про виробництво дронів
Останні новини
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
Усі новини...
Реклама: