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Поліція вилучила арсенал зброї і вибухівки у психолога, що пише книжки

Четвер, 5 листопада 2020, 17:31

У Миколаєві поліцейські 5 листопада знайшли арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів у квартирі психолога-практика, автора декількох книжок.

Джерело: сайт поліції області

Деталі: За даними правоохоронців, 35-річний чоловік зберігав пістолети, гранати, гвинтівки, автомати, близько сотні набоїв різного калібру та ножі.

Сам психолог пояснює, що тримав все це для колекції та планував зайнятись продажем.

Зі слів господаря, він відомий практикуючий психолог, який вже видав декілька книжок та збирався писати наступну, але не міг почати, не прийнявши "внутрішню частину себе, яка пов'язана з силою".

Каже, що колекціонував зброю та боєприпаси з дитинства, планував зібране реалізувати, а ще це було спробою "втілити красу і силу в одному, а також закарбувати історію".

Про своє хобі чоловік охоче розповідав підписникам у соціальних мережах, про що стало відомо і правоохоронцям.

Частину боєприпасів після вилучення знищили через ризик транспортування.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Незаконне поводження зі зброєю, боковими припасами та вибуховими речовинами".

Психологу загрожує до 7 років ув’язнення.

Українська правда
Теми: зброяМиколаївполіція


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