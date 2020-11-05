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Штаб Трампа планує подати в суд через шахрайство на виборах ще в одному штаті - ЗМІ

Четвер, 5 листопада 2020, 17:15

Виборчий штаб Дональда Трампа у четвер планує оголосити про ще один судовий позов щодо шахрайства на виборах, цього разу - у штаті Невада.

Про це стало відомо агентству Reuters від джерела, знайомого з цим питанням, повідомляє "Європейська правда"

Штаб оголосить про це на пресконференції в Лас-Вегасі, пише агентство. 

Кампанія Трампа планує заявити, що у Неваді проголосували тисячі людей, які більше там не проживають, зазначило джерело. 

Штаб Трампа вже подав позови в Мічигані і Пенсільванії з вимогою зупинку підрахунку голосів. У Вісконсині штаб зажадав перерахувати бюлетені.

Претендент Джо Байден має невелику перевагу в Неваді, одному з небагатьох штатів, який є вирішальним для визначення переможця виборів. 

У середу Трамп вчергове зажадав зупинки підрахунку голосів на президентських виборах.  Він заявив, що "жоден голос, який надходить після дня виборів, не буде підрахований".

Спостерігачі ОБСЄ назвали заяви президента Дональда Трампа про проблеми з підрахунком голосів безпідставними і такими, що підривають громадську довіру до демократичних інституцій.

Після дня голосування Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента, хоча підрахунок голосів ще триває. Він також заявив, що звернеться до Верховного суду США у зв'язку з ситуацією на виборах. Він стверджує, що з американським народом здійснюється "велике шахрайство".

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампвибориСШАсуд
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