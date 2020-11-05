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За репера Каньє Веста проголосували 60 тисяч американців

Четвер, 5 листопада 2020, 17:23
За репера Каньє Веста проголосували 60 тисяч американців

Репер Каньє Вест отримав близько 60 000 голосів на президентських виборах 2020 року в США.

Джерело: The Hill

Деталі: Репер агітував усіх своїх 30 млн передплатників в соціальних мережах, а деякі опитування перед виборами показували, що його підтримують близько 2% населення (близько 6,6 млн осіб - ред.).

Цей результат не розчарував зірку, Вест планує висунути свою кандидатуру на президентських виборах ще раз у 2024 році.

Що передувало: 9 липня американський репер Каньє Вест оголосив, що візьме участь у цьогорічних президентських виборах. Він планує перебудувати США за взірцем Ваканди, вигаданої африканської держави зі всесвіту Marvel.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибори
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