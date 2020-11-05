Академію при президентові приєднали до університету Шевченка

Президент Володимир Зеленський підписав указ про передачу Національної академії державного управління при президентові України до сфери управління Міносвіти.



Джерело: міністр освіти Сергій Шкарлет у Telegram, указ №487/2020 на сайті глави держави

Деталі: За словами Шкарлета, рішення ухвалене на підставі звернення Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Саме до нього і буде приєднана Академія.



Пряма мова Шкарлета: "Навчання та вдосконалення кваліфікацій фахівців у галузі публічного управління на базі Університету дасть можливість досягнути суттєвого поліпшення в кадровому забезпеченні органів державної влади та місцевого самоврядування України".

Деталі: В указі Зеленського вказано, що на пропозицію уряду та Державного управління справами академію при президентові (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління) передають від ДУС до сфери управління Міністерства освіти і науки.

Кабінет міністрів має забезпечити збереження наукового, науково-педагогічного, педагогічного, освітнього потенціалу та її матеріально-технічної бази.