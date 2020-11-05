Чому суд скасував перемогу Шарія над Порошенком: з'явився текст рішення

В реєстрі з'явився текст рішення апеляційного суду, яке дозволяє експрезиденту Петру Порошенку не задовольняти позов Анатолія Шарія про захист честі та гідності і не спростовувати слова про те, що Шарій - "не український журналіст" і "працює на Росію".

Джерело: Єдиний реєстр судових рішень

Деталі: Своїм рішенням Київський апеляційний суд скасував рішення попередньої інстанції – Печерського суду Києва, - який позов Шарія задовольнив.

По-перше, апеляційний суд встановив, що рішення Печерського суд не ґрунтується на засадах верховенства права, не є законним і обґрунтованим.

Крім того, в матеріалах справи відсутні докази, що Порошенко був належним чином повідомлений судом про дату, час і місце розгляду справи, що само по собі дозволяє скасувати судове рішення.

Також, йдеться в постанові, Шарій не довів, що інформація про нього є фактами, а не оціночними судженнями, і була поширена з явним злим умислом, тобто з нехтуванням питання про їх правдивість чи неправдивість, а не з метою доведення особистих критичних думок відповідача з приводу діяльності позивача.

Виходячи із наведеного, апеляційний суд приходить до висновку, що висловлювання, здійснені Порошенком стосовно Шарія, є оціночним судженнями, і така інформація не підлягає спростуванню, а тому відсутні правові підстави для задоволення позову Шарія про захист честі, гідності та ділової репутації.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги, що обраний позивачем спосіб спростування поширеної інформації у вигляді зобов`язання відповідача розміщення оголошення в газеті "Урядовий кур`єр" загальним накладом 500 тисяч примірників на місяць не є адекватним і співмірним способу поширення цієї інформації.

Також з матеріалів справи вбачається, що єдиним доказом поширення Порошенком оспорюваної інформації про позивача є відеозапис. Шарій не надав доказів, що виступ Порошенка був публічним, що його відповідь транслювалася наживо або взагалі фіксувалася будь-яким чином, окрім відеозапису.

З огляду на викладене апеляційний суд вважає, що рішення суду першої інстанції ухвалене за неповного з`ясування обставин, недоведеності обставин, невідповідності висновків, неправильного застосування норм матеріального права та з порушенням норм процесуального права, що відповідно до вимог ЦПК є обов`язковою підставою для його скасування.

Також суд стягнув з Шарія на користь Порошенка судові витрати в розмірі 3,5 тисячі гривень.

Передісторія: 13 травня 2020 року Печерський суд Києва задовольнив позов Анатолія Шарія до колишнього президента Петра Порошенка про захист честі, гідності та ділової репутації.

10 січня 2019 року Порошенко, будучи президентом, мав робочу поїздку до Рівненської області. Коли його запитали, "чому в Україні переслідуються українські журналісти, в тому числі відеоблогер Шарій?", Порошенко відповів: "Аж ніяк. Бо Шарій – не український журналіст… Тому що він працює на Росію. І Вам не раджу це питати".

Суд дійшов висновку, що Порошенко стверджував факт, а не давав оціночні судження, тоді як Шарій працював в ОБОЗ.ua, мав акредитацію до Верховної Ради як кореспондент "From-UA" і "Обозреватель", а тепер має сайт Sharij.net і Youtube-канал.

Печерський суд не побачив доказів, що Шарій працює в інтересах Росії чи є російським журналістом. Він визнав недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію Шарія, заяву Порошенка про "неукраїнського журналіста" і його роботу "на Росію".

Оскільки Порошенко вже не президент і не може спростувати інформацію в той спосіб, у який поширив, суддя Олеся Батрин ухвалила, що він має не пізніше місяця з дня набрання судовим рішенням сили розмістити спростування в "Урядовому кур’єрі", а також заплатити 1 536 грн. 80 коп. судового збору.