Електролінію, яка живить лівий берег Києва, знеструмлять, щоб врятувати порушника
Четвер, 5 листопада 2020, 19:03
ДТЕК Київські електромережі повідомили, що електролінію, яка живить лівий берег, тимчасово знеструмлять для порятунку життя чоловіка, що піднявся на високовольтну електроопору.
Джерело: КМДА
Дослівно: "Невідомий громадянин порушив правила охоронної зони електромереж та піднявся на високовольтну електроопору.
Щоб безпечно його зняти, необхідно знеструмити обладнання".
Деталі: Енергетики попереджають, що це може призвести до тимчасових перебоїв світла у мешканців лівого берегу столиці.
Енергопостачання відновлять, як тільки порушника знімуть з електроопори.
Upd. О 20:45 порушника зняли з опори. Що з ним робитимуть далі та чи понесе він відповідальність - наразі не повідомляється.
Українська правда