Електролінію, яка живить лівий берег Києва, знеструмлять, щоб врятувати порушника

ДТЕК Київські електромережі повідомили, що електролінію, яка живить лівий берег, тимчасово знеструмлять для порятунку життя чоловіка, що піднявся на високовольтну електроопору.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Невідомий громадянин порушив правила охоронної зони електромереж та піднявся на високовольтну електроопору.

Щоб безпечно його зняти, необхідно знеструмити обладнання".

Деталі: Енергетики попереджають, що це може призвести до тимчасових перебоїв світла у мешканців лівого берегу столиці.

Енергопостачання відновлять, як тільки порушника знімуть з електроопори.

Upd. О 20:45 порушника зняли з опори. Що з ним робитимуть далі та чи понесе він відповідальність - наразі не повідомляється.