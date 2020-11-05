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Електролінію, яка живить лівий берег Києва, знеструмлять, щоб врятувати порушника

Четвер, 5 листопада 2020, 20:03

ДТЕК Київські електромережі повідомили, що електролінію, яка живить лівий берег, тимчасово знеструмлять для порятунку життя чоловіка, що піднявся на високовольтну електроопору.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Невідомий громадянин порушив правила охоронної зони електромереж та піднявся на високовольтну електроопору.

Щоб безпечно його зняти, необхідно знеструмити обладнання".

Деталі: Енергетики попереджають, що це може призвести до тимчасових перебоїв світла у мешканців лівого берегу столиці.

Енергопостачання відновлять, як тільки порушника знімуть з електроопори.

Українська правда
Теми: КиївДТЕК


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