Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Електролінію, яка живить лівий берег Києва, знеструмлять, щоб врятувати порушника

Четвер, 5 листопада 2020, 19:03
Електролінію, яка живить лівий берег Києва, знеструмлять, щоб врятувати порушника

ДТЕК Київські електромережі повідомили, що електролінію, яка живить лівий берег, тимчасово знеструмлять для порятунку життя чоловіка, що піднявся на високовольтну електроопору.

Джерело: КМДА

Дослівно: "Невідомий громадянин порушив правила охоронної зони електромереж та піднявся на високовольтну електроопору.

Щоб безпечно його зняти, необхідно знеструмити обладнання".

Деталі: Енергетики попереджають, що це може призвести до тимчасових перебоїв світла у мешканців лівого берегу столиці.

Енергопостачання відновлять, як тільки порушника знімуть з електроопори.

Upd. О 20:45 порушника зняли з опори. Що з ним робитимуть далі та чи понесе він відповідальність - наразі не повідомляється.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївДТЕК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Київ
У KLO показали момент займання на АЗС у Києві, поліція розповіла подробиці
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
Останні новини
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
Усі новини...
Реклама: