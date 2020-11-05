Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб Байдена впевнений у перемозі, але просить потерпіти

Четвер, 5 листопада 2020, 20:08

Глава штабу Джо Байдена висловила впевненість у тому, що демократ у кінцевому підсумку переможе на виборах, однак закликала до терпіння, поки підрахунок бюлетенів триває. 

Про це Дженніфер О'Меллі Діллон заявила у четвер на брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Вона визнала, що розрив між кандидатами у Неваді і Арізоні може скоротитися пізніше в четвер. Однак, за її словами, Байден в кінцевому підсумку переможе на виборах.

"Сьогоднішня історія стане дуже позитивною історією для віцепрезидента, але водночас людям потрібно зберігати терпіння і зберігати спокій. Йде підрахунок. На це потрібен час", - сказала вона. 

Діллон зазначила, що Байден виграє і Неваду, і Арізону, хоча попередила, що у цих штатах лідерство Байдена може скоротитися. 

Вона передбачила, що Байден виграє Пенсільванію зі "значним числом голосів", і охарактеризувала Джорджію як "справжній жереб", який, проте, схиляється до Байдена. 

"Ми абсолютно впевнені, що Джо Байден стане наступним президентом Сполучених Штатів. І ми такою ж мірою впевнені, що зможемо спостерігати за підрахунком протягом дня і завтра, щоб завершити підрахунок в останніх штатах, що дозволять нам піднятися до 270 виборників", - додала вона.

Нагадаємо, Дональд Трамп пообіцяв оскаржити результати виборів у штатах, де перемогу перебрав його опонент Джо Байден.

У середу Трамп вчергове зажадав зупинки підрахунку голосів на президентських виборах.  Він заявив, що "жоден голос, який надходить після дня виборів, не буде підрахований".

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Останні новини
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
Усі новини...
Реклама: