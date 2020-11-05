Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дубінський розмістив свою депутатську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського – "Схеми"

Четвер, 5 листопада 2020, 21:52
Дубінський розмістив свою депутатську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського – Схеми
"Схеми"

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський розмістив одну зі своїх громадських приймалень у квартирі Тімура Міндіча – бізнес-партнера Ігоря Коломойського. Інші – за адресою офісу олігарха у Києві в бізнес-центрі "Міленіум".

Джерело: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) у матеріалі – "Приймальня-оберіг"

Деталі: Там же зареєстрували свої приймальні ще шестеро нардепів – зі "Слуги народу", групи "За майбутнє" та позафракційні.

Частина із них декларують, що отримали ці приміщення у своє користування на безоплатній основі. При цьому, все вказує на те, що на практиці в цих приміщеннях прийом громадян не проводиться. Натомість статус громадської приймальні депутата ускладнює проведення правоохоронцями потенційних обшуків та інших слідчих дій – для цього треба отримувати погодження особисто генерального прокурора України.

Депутат Дубінський у переліку своїх громадських приймалень зазначив дві адреси у Києві, одна з яких – у квартирі в житловому будинку по вулиці Царика. Як виявили "Схеми", вона належить бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу.

Журналісти навідались до приймальні, щоб спробувати записатись на прийом.

Водночас охоронець у будинку здивувався, коли дізнався про приймальню, і повідомив, що таких депутатів не знає і порадив телефонувати. За вказаним на сайті Верховної Ради номером "Схемам" також ніхто не відповів.

Статус своїх депутатських приймалень Дубінський також закріпив і за тринадцятьма офісами та навіть за "частинами холу" на трьох різних поверхах у бізнес-центрі "Міленіум" на вулиці Володимирській. Цей будинок у центрі Києва – у власності компанії з орбіти Коломойського, тут же розташовується й офіс самого олігарха.

Крім нього, приймальні там розмістили також ще низка депутатів. 

Серед них Ольга Василевська-Смаглюк та Олександр Куницький зі "Слуги народу", Ігор Палиця, Тарас Батенко та Ірина Констанкевич із "За майбутнє", позафракційний Руслан Требушкін.

 
"Схеми"

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаКоломойськийДубінськийСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
Усі новини...
Реклама: