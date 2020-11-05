Дубінський розмістив свою депутатську приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського – "Схеми"

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський розмістив одну зі своїх громадських приймалень у квартирі Тімура Міндіча – бізнес-партнера Ігоря Коломойського. Інші – за адресою офісу олігарха у Києві в бізнес-центрі "Міленіум".

Джерело: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) у матеріалі – "Приймальня-оберіг"

Деталі: Там же зареєстрували свої приймальні ще шестеро нардепів – зі "Слуги народу", групи "За майбутнє" та позафракційні.

Частина із них декларують, що отримали ці приміщення у своє користування на безоплатній основі. При цьому, все вказує на те, що на практиці в цих приміщеннях прийом громадян не проводиться. Натомість статус громадської приймальні депутата ускладнює проведення правоохоронцями потенційних обшуків та інших слідчих дій – для цього треба отримувати погодження особисто генерального прокурора України.

Депутат Дубінський у переліку своїх громадських приймалень зазначив дві адреси у Києві, одна з яких – у квартирі в житловому будинку по вулиці Царика. Як виявили "Схеми", вона належить бізнес-партнеру Ігоря Коломойського Тімуру Міндічу.

Журналісти навідались до приймальні, щоб спробувати записатись на прийом.

Водночас охоронець у будинку здивувався, коли дізнався про приймальню, і повідомив, що таких депутатів не знає і порадив телефонувати. За вказаним на сайті Верховної Ради номером "Схемам" також ніхто не відповів.

Статус своїх депутатських приймалень Дубінський також закріпив і за тринадцятьма офісами та навіть за "частинами холу" на трьох різних поверхах у бізнес-центрі "Міленіум" на вулиці Володимирській. Цей будинок у центрі Києва – у власності компанії з орбіти Коломойського, тут же розташовується й офіс самого олігарха.

Крім нього, приймальні там розмістили також ще низка депутатів.

Серед них Ольга Василевська-Смаглюк та Олександр Куницький зі "Слуги народу", Ігор Палиця, Тарас Батенко та Ірина Констанкевич із "За майбутнє", позафракційний Руслан Требушкін.