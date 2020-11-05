Синоптики обіцяють вихідні без дощу та тепло до 15°

В Україні у п’ятницю, 6 листопада, збережеться суха погода з денною температурою 5-10° тепла. У вихідні, 7-8 листопада, в Україні хмарно, без дощів, температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°, у західних областях та південній частині до 15° тепла.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на український гідрометцентр

Деталі: 6 листопада хмарно з проясненнями. Без опадів. В Карпатах місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла; вдень 5-10°, на Закарпатті та півдні країни до 12°; у Карпатах вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві та Київській області завтра опадів не очікується. Температура вночі у столиці 3-5° тепла, вдень 7-9°; вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.

У вихідні, 7-8 листопада, синоптики обіцяють в Україні хмарну погоду без дощів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 7-12°, у західних областях та південній частині до 15°.

У столичному регіоні в суботу і неділю сухо, вранці місцями туман. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

Впродовж 9-10 листопада в Україні, за прогнозами синоптиків, без істотних опадів. Температура вночі 1-7°, на узбережжі морів до 9° тепла (в західних, 10 листопада і в північно-східних областях місцями 0-2° морозу); вдень 6-12° тепла, на крайньому півдні країни до 14°; в Карпатах вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Києві істотних опадів також не очікується в ці дні. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.