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"Зоря" програє свій третій матч поспіль у Лізі Європи

Четвер, 5 листопада 2020, 23:49

Луганська "Зоря" у 3-му турі Ліги Європи поступилася з рахунком 1:4 грецькому клубу АЕК. Для луганського клубу це третя поспіль поразка у турнірі.

Матч пройшов у четвер 5 листопада у Запоріжжі.

Вже на сьомій хвилині український клуб пропускає м`яч. Муамер Танкович з метрів восьми пробив ворота Микити Шевченка - 1:0. "Зоря" не зуміла відповісти чимось небезпечним біля воріт гостей. На 35-й хвилині АЕК забиває другий гол. Петрос Манталос вибіг сам на сам з Шевченком і легко переграв воротаря "Зорі" - 2:0.

Був шанс у перші 45-ть хвилин і в "Зорі", але удар Владислава Кабаєва із забійної позиції прийшовся повз ворота.

Другий тайм для "Зорі" знову розпочався з пропущеного м`яча. На 55-й хвилині Марко Лівая пробив у кут воріт, і рахунок вже 3:0.

У стартові хвилини другого тайму матчу "Зоря" більше володіла м`ячем і зуміла забити свій гол. В`ячеслав Кочергін ударом з лінії штрафного вколотив м`яч у верхній кут воріт - 3:1. За секунд 30-ть луганчани пропускають четвертий м`яч. Після удару Сварнаса, Лівая ударом коліном робить рахунок 4:1.

На 88-ій хвилині після подачі стандарту Віталій Вернидуб пробиває у поперечку воріт АЕКа.

Свій наступний матч в Лізі Європи "Зоря" проведе на виїзді проти АЕКа.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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