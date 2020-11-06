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Силовики Лукашенка вдерлися до квартири 73-річної відомої пенсіонерки

П'ятниця, 6 листопада 2020, 00:01
Силовики Лукашенка вдерлися до квартири 73-річної відомої пенсіонерки

Увечері 5 листопада в Мінську до квартири 73-річної пенсіонерки Ніни Багінської, яка вже третій місяць бере активну участь в мирних акціях протесту опозиції, увірвалися люди без розпізнавальних знаків. Пізніше стало відомо, що до активістки приходили загони самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: TUT.BY. "Радыё Свабода"

Деталі: За даними видання "Радыё Свабода", люди в масках, які увірвалися до квартири, заявили, що мають провести слідчий експеримент у справі, яка пов'язана з онукою Багінської — Яною.

Сусіди розповіли, що Багінська викликала на невідомих міліцію. Незабаром до квартири підійшло близько 10 осіб в чорному.

Пізніше в ГУВС Мінміськвиконкому виданню TUT.BY повідомили, що вдома у Багінської проводили обшук співробітники міліції з санкції прокурора.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
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