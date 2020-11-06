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Мутація коронавірусу у гризунів у Данії може викликати нову пандемію — вчені

П'ятниця, 6 листопада 2020, 02:01
Photograph: Mads Claus Rasmussen/AP

Вчені вважають, що мутації коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19 у гризунів і диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі.

Джерело: The Guardian. "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Директор відділу з інфекційних захворювань датського державного науково-дослідного інституту, що займається вакцинами та сироватками Корі Мельбак заявив, що мутований вірус SARS-CoV-2 настільки відрізняється від інших його різновидів, що для боротьби з ним, можливо, доведеться розробляти нову вакцину.

Вчений висловив сподівання, що спалах мутованого вірусу вдасться стримати.

Пряма мова: "У гіршому випадку ми почнемо нову пандемію в Данії. Існує ризик, що цей мутований вірус настільки відрізняється від інших його різновидів, що нам доведеться додавати в вакцину щось нове. Тому мутація відкине всіх нас до початку (ситуації з коронавірусом - ред)".

Деталі: Данія, яка є великим виробником норкового хутра, заявила напередодні, що в країні планують знищити понад 15 мільйонів тварин через побоювання, що мутований вірус COVID-19 в норці може поставити під загрозу ефективність вакцини від коронавірусу. 

Прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен заявила, що вже 12 людей в Данії підхопили вірус від норки, і йдеться саме про вірус, який мутує.

У свою чергу професор з Університету Копенгагена Аллан Рандруп Томсен сказав, що мутований вірус "може розвиватися і стати стійким, і тоді вакцина не допоможе. Значить, мутацію потрібно виключити з рівняння, це серйозно".

Директор з досліджень Фінської асоціації звіроводів Юссі Пеура вважає, що заходи, що вживаються в Данії, занадто радикальні, але розуміє занепокоєння влади цієї країни. Замість цього він запропонував впровадити в Данії заходи контролю звіроферм, що діють, наприклад, у Фінляндії.

Теми: коронавірус


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