Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мутація коронавірусу у норок в Данії може викликати нову пандемію — вчені

П'ятниця, 6 листопада 2020, 01:01
Мутація коронавірусу у норок в Данії може викликати нову пандемію — вчені
Photograph: Mads Claus Rasmussen/AP

Вчені вважають, що мутації коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19, у диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредріксен вже оголосила про спеціальні обмеження для жителів північно-східній частини країни.

Джерело: The Guardian. "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Директор відділу з інфекційних захворювань датського державного науково-дослідного інституту, що займається вакцинами та сироватками Корі Мельбак заявив, що мутований вірус SARS-CoV-2 настільки відрізняється від інших його різновидів, що для боротьби з ним, можливо, доведеться розробляти нову вакцину.

Вчений висловив сподівання, що спалах мутованого вірусу вдасться стримати.

Пряма мова: "У гіршому випадку ми почнемо нову пандемію в Данії. Існує ризик, що цей мутований вірус настільки відрізняється від інших його різновидів, що нам доведеться додавати в вакцину щось нове. Тому мутація відкине всіх нас до початку (ситуації з коронавірусом - ред)".

Деталі: Данія, яка є великим виробником норкового хутра, заявила напередодні, що в країні планують знищити понад 15 мільйонів тварин через побоювання, що мутований вірус COVID-19 в норці може поставити під загрозу ефективність вакцини від коронавірусу. 

Прем'єр-міністр країни Метте Фредеріксен заявила, що вже 12 людей в Данії підхопили вірус від норки, і йдеться саме про вірус, який мутує.

У свою чергу професор з Університету Копенгагена Аллан Рандруп Томсен сказав, що мутований вірус "може розвиватися і стати стійким, і тоді вакцина не допоможе. Значить, мутацію потрібно виключити з рівняння, це серйозно".

Директор з досліджень Фінської асоціації звіроводів Юссі Пеура вважає, що заходи, що вживаються в Данії, занадто радикальні, але розуміє занепокоєння влади цієї країни. Замість цього він запропонував впровадити в Данії заходи контролю звіроферм, що діють, наприклад, у Фінляндії.

UPD: Прем'єр-міністерка Данії повідомила, що з вечора 5 листопада жителям семи районів північної Ютландії "строго рекомендується залишатися в своєму районі, щоб запобігти поширенню інфекції".

У цій частині країни закривають бари і ресторани, зупиняють рух громадського транспорту, людям з інших регіонів заборонено їздити в Ютландію.

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
Усі новини...
Реклама: