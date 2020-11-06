Трамп звинуватив Байдена у спробі вкрасти результати виборів

Чинний президент США Дональд Трамп безпідставно звинуватив своїх політичних суперників у спробі вкрасти результати президентських виборів.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Якщо порахувати законні голосу, я легко виграю (вибори - ред)" — сказав Трамп, не надавши ніяких доказів свого твердження.

"Якщо рахувати і незаконні голосу, вони (опоненти - ред) можуть спробувати вкрасти вибори у нас".

Також Трамп продовжив наполягати на припиненні підрахунку "голосів, які прийшли із запізненням (мова про бюлетені, які надійшли на дільниці від виборців, що голосували поштою - ред)".

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