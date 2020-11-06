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Трамп звинуватив Байдена у спробі вкрасти результати виборів

П'ятниця, 6 листопада 2020, 02:53
Фото: Brendan Smialowski

Чинний президент США Дональд Трамп безпідставно звинуватив своїх політичних суперників у спробі вкрасти результати президентських виборів.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Якщо порахувати законні голосу, я легко виграю (вибори - ред)" —  сказав Трамп, не надавши ніяких доказів свого твердження.

"Якщо рахувати і незаконні голосу, вони (опоненти - ред) можуть спробувати вкрасти вибори у нас".

Також Трамп продовжив наполягати на припиненні підрахунку "голосів, які прийшли із запізненням (мова про бюлетені, які надійшли на дільниці від виборців, що голосували поштою - ред)".

Нагадаємо:

  • Дональд Трамп пообіцяв оскаржити результати виборів у штатах, де перемогу перебрав його опонент Джо Байден.
  • У середу Трамп вчергове зажадав зупинки підрахунку голосів на президентських виборах.  Він заявив, що "жоден голос, який надходить після дня виборів, не буде підрахований".

Теми: СШАвибори


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