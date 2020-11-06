Трамп звинуватив Байдена у спробі вкрасти результати виборів
П'ятниця, 6 листопада 2020, 01:53
Чинний президент США Дональд Трамп безпідставно звинуватив своїх політичних суперників у спробі вкрасти результати президентських виборів.
Джерело: CNN
Пряма мова: "Якщо порахувати законні голоси, я легко виграю (вибори - ред)" — сказав Трамп, не надавши ніяких доказів свого твердження.
"Якщо рахувати і незаконні голоси, вони (опоненти - ред) можуть спробувати вкрасти у нас вибори".
Також Трамп продовжив наполягати на припиненні підрахунку "голосів, які прийшли із запізненням (мова про бюлетені, які надійшли на дільниці від виборців, що голосували поштою - ред)".
Нагадаємо:
- Дональд Трамп пообіцяв оскаржити результати виборів у штатах, де перемогу перебрав його опонент Джо Байден.
- У середу Трамп вчергове зажадав зупинки підрахунку голосів на президентських виборах. Він заявив, що "жоден голос, який надходить після дня виборів, не буде підрахований".