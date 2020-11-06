Трамп випереджає Байдена у штаті Джорджія на 665 голосів, підрахунок триває

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп випереджає свого конкурента демократа Джо Байдена у штаті Джорджія всього на 665 голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Наразі обидва кандидати мають по 49,4% голосів. В абсолютних цифрах Трамп має 2,448,183 голосів, а Байден - 2,447,518 голосів.

Попри попередню заяву влади штату про те, що дані не будуть оновлюватися до ранку - пізно вночі публікація проміжних результатів відновилася.

У Джорджії лишилося порахувати орієнтовно 12,8 тисяч поштових бюлетенів.

Перемога у штаті Джорджія забезпечує кандидату 16 голосів виборників.

Раніше Дональд Трамп звинуватив демократів у "махінаціях" з голосами і спробах вкрасти його перемогу.

Він також пообіцяв оскаржити результати виборів у штатах, де перемогу перебрав його опонент Джо Байден.

Штаб Трампа вже подав позови в Мічигані і Пенсільванії з вимогою зупинки підрахунку голосів. У Вісконсині штаб зажадав перерахувати бюлетені.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента