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Трамп випереджає Байдена у штаті Джорджія на 665 голосів, підрахунок триває

П'ятниця, 6 листопада 2020, 09:23

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп випереджає свого конкурента демократа Джо Байдена у штаті Джорджія всього на 665 голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Наразі обидва кандидати мають по 49,4% голосів. В абсолютних цифрах Трамп має 2,448,183 голосів, а Байден - 2,447,518 голосів.

Попри попередню заяву влади штату про те, що дані не будуть оновлюватися до ранку - пізно вночі публікація проміжних результатів відновилася.

У Джорджії лишилося порахувати орієнтовно 12,8 тисяч поштових бюлетенів.

Перемога у штаті Джорджія забезпечує кандидату 16 голосів виборників.

Раніше Дональд Трамп звинуватив демократів у "махінаціях" з голосами і спробах вкрасти його перемогу.

Він також  пообіцяв оскаржити результати виборів у штатах, де перемогу перебрав його опонент Джо Байден.

Штаб Трампа вже подав позови в Мічигані і Пенсільванії з вимогою зупинки підрахунку голосів. У Вісконсині штаб зажадав перерахувати бюлетені.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Теми: ТрампСША
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