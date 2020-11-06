Трамп готується розпочати другий термін достроково, навіть без перемоги - Politico

Президент США Дональд Трамп найближчим часом планує діяти так, ніби він розпочинає свій другий термін достроково, навіть без оголошення його переможцем виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Politico із посиланням на три джерела, проінформовані про стратегію дій.

За даними видання, Трамп і його помічники розробили план, згідно з яким він в повній мірі використає своє нинішнє становище в Білому домі, щоб виглядати якомога більш по-президентськи.

Він може звільнити кількох членів кабінету міністрів і високопоставлених помічників, в тому числі директора ФБР Крістофера Рея і міністра оборони Марка Еспера. Низка американських ЗМІ сьогодні повідомили, що Еспер вже підготував заяву про відставку.

Трамп може підписати безліч розпоряджень і навіть відновити свій графік поїздок. Тим часом команда Трампа планує пред'явити ще більше юридичних позовів і поставити під сумнів відсутність доказів цілісності бюлетенів.

У найближчі дні порядок денний Трампа після виборів може розпочатися зі звільнення ключових помічників, які вже давно дратували президента, особливо у сфері розвідки та національної безпеки. Ці звільнення можуть відбутися протягом наступного тижня, навіть якщо результати виборів будуть на користь Байдена або залишаться неясними.

"Перше, що потрібно зробити: хто залишився, хто був вірний і хто компетентний? Це буде першим критерієм. Хто був лояльний, і хто компетентний", - сказав один республіканець, близький до Білого дому.

Очікується, що разом з потенційними звільненнями Трамп також проведе наступний тиждень, підписавши низку виконавчих розпоряджень з найрізноманітніших питань, від торгівлі до виробництва в Китаї, щоб показати, що він як і раніше працює.

За словами двох республіканців, близьких до Білого дому, він також може підписати кілька указів по культурним та соціальним питанням, які йому подобаються.

З тих пір як президент виступив в Білому домі рано вранці 4 листопада, він не з’являється на публіці. Трамп регулярно пише в Twitter, але не зробив ніяких публічних заяв про вибори або свої плани на майбутнє. Союзники і радники Трампа говорять, що він провів час, спостерігаючи за висвітленням подій в ЗМІ і розмовляючи по телефону з друзями і колегами-політиками.

Раніше Дональд Трамп звинуватив демократів у "махінаціях" з голосами і спробах вкрасти його перемогу.

Він також пообіцяв оскаржити результати виборів у штатах, де перемогу перебрав його опонент Джо Байден.

Штаб Трампа вже подав позови в Мічигані і Пенсільванії з вимогою зупинки підрахунку голосів. У Вісконсині штаб зажадав перерахувати бюлетені.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента