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Виступ Трампа перервали кілька каналів, коли він заговорив про "вкрадену" перемогу

П'ятниця, 6 листопада 2020, 10:33
Виступ Трампа перервали кілька каналів, коли він заговорив про вкрадену перемогу
ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI

Декілька телеканалів перервали виступ чинного президента США Дональда Трампа, коли він заявив, що демократи вкрали у нього перемогу на виборах.

Джерело: The Verge, USA Today, Twitter Трампа, The Associated Press

Дослівно: "ABC, CBS і NBC - усі перервали звернення Трампа в Білому домі, де він висунув необгрунтоване звинувачення в тому, що вибори у нього вкрали. Ведучі каналів заявили, що їм необхідно перевірити інформацію, яку озвучив президент".

Деталі: Ведучий MSNBC заявив, що "нам невідомо про жодні незаконні голосування та про перемогу Трампа".

На CNBC ведучий сказав, що промову перервали, бо "те, що говорить президент, не відповідає дійсності".

При цьому CNN і FoxNews промову не переривали.

Трамп опублікував частину зі свого виступу у Twitter. Соцмережа позначила їх як "сумнівні дописи".

Пряма мова Трампа: "Якщо порахувати законні голоси - я легко перемагаю. Якщо порахувати незаконні голоси - вони намагаються їх украсти".

Він заявив, що готовий звернутися до Верховного суду через "фальсифікації".

"Незаконними" Трамп називає голоси, надіслані поштою.

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Теми: ТрампвибориСША
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