Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У США після виборів зростає кількість випадків коронавірусу: понад 120 тисяч за добу

П'ятниця, 6 листопада 2020, 13:16

У Сполучених Штатах другий день поспіль фіксують понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За останню добу підтверджено 120 276 нових випадків, що є рекордним щоденним показником з початку пандемії. 1226 пацієнтів померли. Днем раніше повідомлялося про 105 тисяч випадків.

20 з 50 штатів повідомили про рекордне одноденне зростання в четвер. Раніше найбільша кількість штатів, що повідомляли про нові випадки за один день, було 16 на початку жовтня.

Кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 в четвер зросла до 52 500 осіб і зростає 11-й день поспіль, наближаючись до рекорду в 58 370, встановленому в липні.

Всього в США з початку пандемії виявлено понад 9,9 млн випадків зараження коронавірусом, понад 241 тисяч інфікованих померли.

Ймовірно, цього тижня загальна кількість підтверджених випадків зараження в країні перевищить позначку в 10 мільйонів.

Теми: коронавірусСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаВся Україна опинилася у "помаранчевій" і "червоній" зоні COVID-19

Відтепер за неносіння масок у громадських місцях штрафуватимуть

В Офісі президента думали над розгортанням COVID-госпіталю в Конча-Заспі

Байден здобуває Джорджію та йде до перемоги на виборах президента США

COVID в Україні: 9,7 тисяч хворих, рекорди смертей і одужань

ТаблицяУ світі діагностували рекордну кількість заражень COVID-19. Половина випадків припадає на Європу

Усі новини...
коронавірус
Шмигаль: Держава почала аудит COVID-фонду
Вся Україна опинилася у "помаранчевій" і "червоній" зоні COVID-19
У Польщі другий день більше 27 тисяч заражень і максимум померлих з початку пандемії
Останні новини
14:36
Помер Жванецький
14:35
Трамп у Twitter покритикував соцмережу
14:27
В ЄС назвали умову використання Угорщиною несертифікованої вакцини з Росії
14:25
Української мови критично мало в соцмережах українців. Менше, ніж в житті – дослідження
14:24
Справа на 2 млрд: "дочка" Нафтогазу готова піти на мирову з "шахрайськими" фірмами
14:14
На вихідних буде прохолодно, але без опадів
14:08
Вибори в Миколаєві: до другого туру пройшли кандидати "Пропозиції" та ОПЗЖ
14:03
Західні таблоїди написали, що в Путіна хвороба Паркінсона, Кремль відреагував
14:01
Дефіцит Пенсійного фонду становить понад 17 мільярдів гривень
14:00
Замість стадіону хворих COVID-19 в Одесі планують розміщувати на морвокзалі і в санаторії
Усі новини...