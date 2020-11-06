У США після виборів зростає кількість випадків коронавірусу: понад 120 тисяч за добу

У Сполучених Штатах другий день поспіль фіксують понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За останню добу підтверджено 120 276 нових випадків, що є рекордним щоденним показником з початку пандемії. 1226 пацієнтів померли. Днем раніше повідомлялося про 105 тисяч випадків.

20 з 50 штатів повідомили про рекордне одноденне зростання в четвер. Раніше найбільша кількість штатів, що повідомляли про нові випадки за один день, було 16 на початку жовтня.

Кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 в четвер зросла до 52 500 осіб і зростає 11-й день поспіль, наближаючись до рекорду в 58 370, встановленому в липні.

Всього в США з початку пандемії виявлено понад 9,9 млн випадків зараження коронавірусом, понад 241 тисяч інфікованих померли.

Ймовірно, цього тижня загальна кількість підтверджених випадків зараження в країні перевищить позначку в 10 мільйонів.