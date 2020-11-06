Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Словаччина на вихідних вдруге проведе масове тестування на коронавірус

П'ятниця, 6 листопада 2020, 12:42

Словаччина організовує другий раунд загальнонаціонального масового тестування на коронавірус на вихідних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Близько 3,6 мільйона осіб з 5,5 мільйона населення пройшли тести на антигени в минулі вихідні в рамках загальнонаціональної кампанії тестування, координованої армією і муніципалітетами.

В цілому, близько 1% учасників тестування отримали позитивний результат.

Тестування повторно проведуть 7 листопада приблизно на половині території країни, в регіонах з найбільшою кількістю інфікованих, виявлених в першому раунді, в основному в північній частині Словаччини, недалеко від кордонів з Польщею і Чехією.

Уряд представляє повторне тестування в цих зонах як спосіб виявлення нових інфекцій як через поширення вірусу, так і через можливі раніше неправильні результати тестів на антигени.

Влада оголосила, що в другому раунді тестування зможуть брати участь і громадяни, які не мають сертифіката першого раунду комплексного тестування. З цим сертифікатом жителі Словаччини звільняються від багатьох обмежень, введених на тлі другої хвилі пандемії.

Теми: Словаччинакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Словаччина
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Словаччина надасть Україні 16 САУ "Зузана" і почне спільне виробництво боєприпасів
Зеленський почав візит до Братислави
Останні новини
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
09:44
З початку доби на кордон Фінляндії через Росію прибули щонайменш 70 шукачів притулку
09:42
Працює снайпер. Про постріл, якого ще не бачив світ
09:40
Нацбанк оштрафував одразу 11 фінансових компаній
09:28
Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
Усі новини...
Реклама: