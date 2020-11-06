Словаччина на вихідних вдруге проведе масове тестування на коронавірус

Словаччина організовує другий раунд загальнонаціонального масового тестування на коронавірус на вихідних.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Близько 3,6 мільйона осіб з 5,5 мільйона населення пройшли тести на антигени в минулі вихідні в рамках загальнонаціональної кампанії тестування, координованої армією і муніципалітетами.

В цілому, близько 1% учасників тестування отримали позитивний результат.

Тестування повторно проведуть 7 листопада приблизно на половині території країни, в регіонах з найбільшою кількістю інфікованих, виявлених в першому раунді, в основному в північній частині Словаччини, недалеко від кордонів з Польщею і Чехією.

Уряд представляє повторне тестування в цих зонах як спосіб виявлення нових інфекцій як через поширення вірусу, так і через можливі раніше неправильні результати тестів на антигени.

Влада оголосила, що в другому раунді тестування зможуть брати участь і громадяни, які не мають сертифіката першого раунду комплексного тестування. З цим сертифікатом жителі Словаччини звільняються від багатьох обмежень, введених на тлі другої хвилі пандемії.