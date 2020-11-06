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Західні таблоїди написали, що в Путіна хвороба Паркінсона, Кремль відреагував

П'ятниця, 6 листопада 2020, 13:03
Західні таблоїди написали, що в Путіна хвороба Паркінсона, Кремль відреагував

Низка західних видань повідомила, що президент РФ Володимир Путін збирається у відставку через хворобу Паркінсона, ознаки якої нібито в нього помічали ще п’ять років тому. У Кремлі прокоментували це доволі передбачувано – жодних проблем зі здоров'ям у Путіна немає.

Джерело: британський таблоїд The Sun, російське видання "Медуза"

Деталі: Зокрема The Sun із посиланням на поінформованих аналітиків повідомляє, що колишня гімнастка Аліна Кабаєва, з якою Путіну багато років приписують стосунки та спільних дітей, вмовляє його піти з посади. Також видання звертає увагу на поведінку Путіна: його ноги постійно рухаються, він нібито стискає підлокітник стільця від болю. І подібні "симптоми" помічають в Путіна вже кілька років поспіль. 

Крім того, пише таблоїд, його пальці смикаються, коли він тримає ручку і стискає чашку, у якій начебто знеболювальні.

За інформацією "Медузи", речник Путіна Дмитро Пєсков назвав ці чутки "повною нісенітницею" і заявив, що в Путіна "відмінне здоров'я" і у відставку він йти не збирається.

Нагадаємо: Ще 5 років тому BBC писали, що у ході Путіна є ознаки хвороби Паркінсона.

"Українська правда" у Threads

Теми: Путінздоров'я
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